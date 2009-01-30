Кремлевское хамство делает Путина и Медведева выше?

Пытаясь унизить Президента Украины, Медведев как бы возвышается сам, повышая собственный статус, – на фоне, естественно, «великого и могучего» Владимира Владимировича Путина…

Хочу написать о хамстве, точнее о политическом хамстве из Москвы. О том, что мы его интуитивно чувствуем, но рационально объяснить, почему оно существует в украинско-российских межгосударственных отношениях не можем. Как и понять, почему люди, облеченные колоссальной властью, с дипломами самого престижного российского Санкт-Петербургского университета, кандидаты юридических наук, позволяют хамить, вести себя неприлично, унижать своего же коллегу и избирателей из соседней страны.

Вот иллюстрация. На десятый день после убийства в Москве журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката-правозащитника Станислава Маркелова президент России Дмитрий Медведев вспомнил о трагедии и встретился в Кремле с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и одним из собственников издания, бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Естественно, первый вопрос, почему с этими людьми, а не с родными погибших? Президент Медведев на замечание Михаила Горбачева, что «соболезнование» можно было бы и раньше выразить», заявил, что считает свое поведение правильным, так как любое его заявление повлияло бы на ход следствия.

Существует масса примеров поведения и поступков политических лидеров многих стран в подобных ситуациях – англосаксонских, славянских, исламских. Аксиома, что обычное соболезнование близким убитых людей есть поступок гуманный, человеческий, это желание оказать поддержку родным погибших в тяжкую годину, прежде всего моральную, нравственную. Впрочем, Дмитрий Медведев думает по-другому, и это его право, президента страны, в которой масса проблем связанных с ксенофобией, шовинизмом, фашизмом, религиозной нетерпимостью. Бог ему судья!

Я хотел бы обратить внимание на другую причину того, почему, в данном случае, не частное лицо, а президент Российской Федерации, не пожелал сделать официальное заявление в связи с громким убийством адвоката и журналистки. И эта причина у меня вызывает непонимание.

По словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова президент Медведев «так же посчитал для себя невозможным своеобразный пиар на крови, за что достаточно иронично отозвался о своём украинском коллеге».

Вот на этом свидетельстве собеседника президента Дмитрия Медведева и хотелось задержать внимание читателя. Он не хотел пиариться на крови! А президент Украины Виктор Ющенко, как считает его российский коллега, делает «пиар на крови», когда выразил соболезнование родителям Анастасии Бабуровой. (Как известно, журналистку в минувший понедельник, похоронили в Крыму, в Севастополе, и она гражданка Украины). И второе, наверно, главное, для психоаналитика – президент Медведев «иронично отозвался о своём украинском коллеге».

Не знаю, как Вы считаете, читатель, но мне кажется, что это не просто хамство, а политическое, точнее кремлевское хамство. Трудно представить, что даже не королевских кровей, а обычный президент или премьер-министр страны «старого и нового света»… Да что там… Президенты Белоруссии – Александр Лукашенко, Молдовы – Владимир Воронин, Казахстана – Нурсултан Назарбаев или Азербайджана – Ильхам Алиев могли бы себе позволить такую агрессию и показное пренебрежение по отношению к своему коллеге из другой страны, а тем более из страны СНГ.

Прискорбно, что хамство, тем более политическое хамство, не наказуемо административным или уголовным кодексом, тем более – международным правом. Это хорошо знает кандидат юридических наук Дмитрий Медведев.

Не быть хамом – это в крови, это стиль жизни, правило поведения и хорошего воспитания. Потому что хамство, писал русский писатель Сергей Довлатов, сам немало пострадавший от советских спецслужб, «есть ни что иное, как грубость, наглость, нахальство вместе взятые, но и при этом умноженные на безнаказанность».

Что же до психоанализа, то, вероятно, унижая своего коллегу, президента Виктора Ющенко (как бы Медведев к нему ни относился), у президента РФ создавалась иллюзия того, что он повышает свой собственный социальный статус, демонстрирует свою силу, подчеркивает свою власть – на фоне, естественно, «великого и могучего» Владимира Владимировича Путина.

Конечно же, все сказанное из области "бессознательного" Дмитрия Анатольевича. Так как он, президент большой ракетно-ядерной России, прекрасно понимает, что такое политкорректность, уважение к стране, к народу, лидером которой является Виктор Ющенко. И вряд ли, очень надеюсь, что в здравом уме и твердой памяти он нахамил бы Виктору Андреевичу, своему коллеге по цеху, например, в личном разговоре тет-а-тет.

Второй пример «кремлевского хамства», «премьерского хамства» – это программное заявление в интервью агентству «Блумберг» Владимира Путина.

Российский глава правительства полагает: «то, что произошло с Украиной в предыдущие годы, – это результат в значительной степени деятельности прежней Администрации США и поддержавшего их Евросоюза. Когда, нарушая Конституцию, с помощью событий на улице, позволяют людям прийти к власти, то это значит, что обрекают страну, этот народ, где происходят эти события или события подобного рода, на достаточно турбулентные внутриполитические события в длительной перспективе».

Не вдаваясь в объективность политического анализа идей Путина, полагаю, что главный мессидж заявления российского премьер-министра состоит в том, что власть в Украине и президент Украины нелегитимны, с точки зрения украинского и международного права. А значит, что разговаривать с этой презренной страной и ее лидерами?

Так вот, легитимность нынешней российской власти многие тоже ставят под сомнение. Причем, это не мое утверждение, а мнение одного из самых авторитетных представителей российского политического класса Сергея Ковалева, правозащитника, который за российскую свободу отсидел в сталинских лагерях не один десяток лет.

В своем открытом письме, которое, естественно, не было опубликовано ни в одной федеральной газете, Сергей Адамович писал, характеризуя последние парламентские выборы в России, что «свободное волеизъявление свободных граждан в ходе свободных демократических выборов никогда не может завершиться результатом 99,4% голосов, поданных за одну из партий, при явке 99,5% избирателей».

«Нет нужды, – обращался к российской власти правозащитник, – доказывать, что эти самые 99,4% «за» есть неопровержимое свидетельство подтасовки. Вы знаете это не хуже меня, не хуже любого мало-мальски грамотного гражданина, обладающего хотя бы здравым смыслом. Вы наплевали на Конституцию, вооружившись «административным ресурсом. Вы лжёте, ваши слушатели знают об этом, и вы знаете, что вам не верят, только делают вид, будто верят; но и им тоже известна ваша осведомлённость об их неверии. Все всё знают».

Может, Сергей Ковалев и не прав. Но это дело самой России, самих избирателей, российских политиков и чиновников. И невозможно представить, чтобы президент, премьер-министр или спикер Верховной Рады Украины вдруг заявили бы, допустим, агентству «Блумберг» или «Би-Би-Си», или «Рейтер» о том, что «власть в России нелегитимна, а президент Дмитрий Медведев и Владимир Путин не по праву сидят в своих креслах».

В заключение, хочу подчеркнуть, что наши украинские политические ценности – это продукт нашей истории и традиций. И мы не желаем от них отказываться в угоду российским представлениям о том, как надо выбирать президента и парламент, какой быть политической системе в государстве – однопартийной или многопартийной, каким богам молиться и как оценивать собственное прошлое. У нас нет столько нефти и газа, как у России, но Украина не хочет возвращения к сталинизму и авторитаризму. Не надо никого поучать, а, тем более, заниматься политическим хамством.

Виктор Тимошенко, Москва