А если Южная и Северная Осетия действительно захотят независимости?

13:43, 27 августа 2008
Разное
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Подписывая указы, Медведев имел в виду не просто признание независимых государств. На уме было несколько иное... Помните печально известный «ПИССУАР» конца 2004 года – так называемую «Юго-восточную украинскую автономную республику»...

Российское выражение “Палка о двух концах” – может стать наиболее меткой характеристикой для подписанных российским президентом Медведевым указов о признании независимости республик Южной Осетии и Абхазии (кстати, их до сих пор нет среди официальных документов на сайте Российского Президента).

Не знаю, как там рассуждает российское руководство, но создается впечатление, что в Москве подумали обо всех и за всех – о Грузии, Абхазии, Южной и Северной Осетии, Америке, Украине... Не подумали только о России, о тех последствиях, которые могут спровоцировать для этого государства и его территориальной целостности признание суверенитетов этнических территорий других государств.

Похоже, сейчас Россия не столько разрушила территориальную целостность Грузии, сколько поставила под угрозу целостность собственную. Особенно, такое может оказаться достоверным в случае с признанием независимости Южной Осетии.

Фактически, подписывая указы, Медведев имел в виду не просто признание Южной Осетии и Абхазии как независимых суверенных государств. В действительности на уме было несколько иное – провозглашение независимых государств, которые потенциально становятся составной частью Российской Федерации. Схема понятна – выходим из одного государства (Грузии) и опять-таки быстренько вбегаем в другое – в Россию. Схема понятна, никто и не помышляет о вероятности полноценного самостоятельного существования этих государств (недаром недавно Южная Осетия была принята в бюджетную систему России).

Также понятно, что пророссийские вожаки Северной и Южной Осетий в ближайшее время будут верны и преданы великодержавному хозяину. Хотя Россия не забывает отмечать, что ни о каком присоединении к ней не идет речь. Но кто этим заявлениям верит?

И появляется логичный вопрос. Может ли кто-то гарантировать, что уже в ближайшем будущем осетинский народ действительно не захочет воспользоваться уникальным шансом получить настоящую независимость и создать в действительности независимую (не в составе России или другого государства), единую, самостоятельную страну на базе двух Осетий – Северной и Южной? И если так, если северные осетины выскажутся за отделение от России в интересах создания собственного независимого государства, – то согласится ли Россия оторвать от себя кусочек территории, на которой расположена Северная Осетия?

Напомню, что сейчас в состав Российской Федерации входит Северная Осетия со столицей Владикавказ. Площадь – около 8 тысяч квадратных километров, население – немного более 700 тысяч (осетин – свыше 62%, россиян – свыше 23%, других национальностей – менее чем 5%). В только что признанной Россией Южной Осетии проживало (до нынешнего конфликта) более 70 тысяч жителей, около половины из них – российские граждане. Логично, чтобы они были “навеки вместе”.

Вполне вероятный путь решения проблемы: пусть Грузия добровольно “отпустит” часть своей территории – Южную Осетию, – а Россия так же добровольно “отпустит” часть своей – Осетию Северную. И пусть тогда северные и южные осетины создают единую Большую Осетию – если они действительно бредят независимостью и могут ее обеспечить и защитить (как в военном, так и в экономическом смысле). Лишь в случае такого независимого образования можно было бы говорить о каком-то признании международным сообществом.

В нынешнем же варианте могу провести параллель. Помните печально известный мертворожденный ПИССУАР конца 2004 года (так называемую “Юго-восточную украинскую автономную республику”)? Если бы этот “писсуар” попросил был Россию признать его независимым государством, то что бы мы имели?.. Тем более – после вчерашних высказываний Януковича о том, что Украина должна признать независимость Абхазии и Осетии...

На этом мое беспокойство о территориальной целостности России не заканчивается... Слишком много национальных республик в составе империи хотели бы избавиться от опеки “вечного старшего брата”. Ну кто гарантирует, что в ближайшее время о независимости и самостоятельности опять не задумается Республика Ичкерия? Да, более чем десятилетней войной огромная Россия придушила маленькую Чечню, но и в России, и в самой Чечне, и в мировом содружестве помнят, что республика в 1994 году сначала мирно хотела выйти из состава России. И весь мир молча (или не очень) наблюдал за разрушением Грозного и уничтожением мирных жителей (тогда в Украине говорили: “Танки на Севастополь остановили в Грозном”, – как сейчас говорят: “Танки на Крым остановили в Гори”). Сейчас в Чечне заседает вассальне руководство, и вроде бы утихла партизанская война. Но подрастает новое поколение мужчин, способных держать оружие в руках...

Попробуем спрогнозировать реакцию России на повторную попытку Чечни объявить о своей независимости... Как вы думаете, чем это закончится? Как по мне – очередной вспышкой войны.

То, что Россия руководствуется политикой двойных стандартов, не нуждается в доказательствах – это нуждается лишь в иллюстрациях примерами, и эти примеры лежат на поверхности.

Но если Россия хочет быть в глазах международного сообщества последовательным, прогнозируемым партнером, то должна была бы признать и независимость Чечни, и Северной Осетии (в случае ее провозглашения), и независимость других своих больших и маленьких республик... Такого не будет – это почти стопроцентно. А следовательно, у России был едва ли не единственный путь обеспечить свое реноме на международной арене – не признавать ни Южной Осетии, ни Абхазии, ни любую другую сомнительную искусственно созданную чужими штыками независимость. Хотя бы из-за опасности, что какое-то из государств возьмет да и признает независимость территорий, на которых в составе России проживают национальные меньшинства. И что тогда будет с призрачным мировым порядком?...

Кстати, указы Медведева о признании независимости Абхазии и Южной Осетии имеют существенное отличие от других указов, которыми российские президенты признавали независимость и суверенитет других государств. Начиная с 1991 года я насчитала таких семь – о признании независимости Восточного Тимора (2002), Республики Черногория (2006), Эритреи (1993), Республики Македония (1992), Чешской и Словацкой Республик (1992), а также признания государственной независимости Латвии и Эстонии (оба – 24 августа 1991 г.).

Так вот лишь на территории Абхазии и Южной Осетии российский президент поручает “обеспечить ... осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации... функций по поддержанию мира”. Мы уже знаем, что это за “мир”. Показательно, не так ли?

Татьяна, г. Киев

 

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