В Житомире и Чернигове отметили годовщину первого полета человека в космос

По случаю Всемирного дня авиации и космонавтики в Житомире почтили память Сергея Королева возложением цветов к его постаменту, находящемуся на площади, которая также носит имя генерального конструктора космических кораблей. Участие в памятном собрании приняли командование 8-го армейского корпуса, военнослужащие Житомирского гарнизона, представители местной власти и общественность.

Именно в этом областном центре в семье преподавателя Житомирской мужской гимназии родился Сергей Павлович Королев, имя которого знает весь мир. Мемориальный дом – музей академика Королева и музей космонавтики – это украшение и гордость областного центра.

В Житомире функционирует военный институт имени С.П.Королева. Это учебное заведение, которое готовит специалистов по техническим специальностям. Его студенты уже сегодня овладели новейшими технологиями, демонстрируют собственные изобретения.

В Чернигове тоже прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню авиации и космонавтики. В частности в Черниговском военно-историческом музее имени В.В.Тарновского открылась выставка к Всемирному дню авиации и космонавтики под названием «Путь к звездам», которая рассказывает об участии черниговцев в покорении Вселенной, и об их вкладе в создание и запуск ракетной техники. На презентацию выставки пришли военнослужащие местного гарнизона, жители города, а также воспитанники детских садов областного центра. Особое место на выставке занимают материалы о деятельности самого большого из существующих ныне в мире космодромов – «Байконур».

В военно-историческом музее представлены около 100 экспонатов, среди которых – уникальные фотографии, документы, награды, книги, значки, сувениры, макеты космических кораблей и спутников. Немалое количество этих экспонатов предоставлено председателем Совета ветеранов космодрома «Байконур» в Чернигове Николаем Оврамцем и дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом, генерал-полковником Петром Климуком.

Как рассказала заведующая военно-исторического музея Людмила Майборода, Черниговщине также принадлежит весомый вклад в исследование космоса.

– Наш земляк из райцентра Короп Николай Кибальчич – автор первого в мире проекта реактивного летательного аппарата. А девять выпускников бывшего Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков непосредственно подчиняли звездные просторы космоса. Среди них и первый космонавт независимой Украины Герой Украины Леонид Каденюк.

Справка. По решению Международной авиационной федерации 12 апреля отмечается как Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день 1961 года майор Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восход» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Он совершил один виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут. Это было событие, которое изменило мир.

К этому определяющему событию мирового масштаба причастен житомирянин Сергей Павлович Королев, ракета которого впервые вывела человека в космос. С.П.Королев – академик АН СССР. Конструктор первых искусственных спутников Земли и космических кораблей. 7 лет отбыл в ГУЛАГе, где вместе с другими учеными был вынужден заниматься разработкой баллистических и геофизических ракет. После освобождения возглавил советскую ракетную программу. Под его руководством запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, состоялся первый полет человека в космос.