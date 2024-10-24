О решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии в отношении адвоката-коллаборациониста сообщил Офис генпрокурора Украины.

Прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины.

"По жалобе Офиса Генерального прокурора Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью. Ранее, в марте 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении российской пропагандистки, которая была адвокатом", - говорится в сообщении.

В ОГПУ напомнили, что Монтян обвиняется в осуществлении публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвата государственной власти Украины, изменения границ территории и государственной границы Украины, публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины, а также оправдании войны (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

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Расследованием установлено, что обвиняемая после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине.

Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывала вооруженную агрессию РФ, публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины.

Антиукраинская деятельность Монтян

Как сообщал УНИАН, в феврале 2023 г. стало известно, что СБУ сообщила о подозрении пророссийской пропагандистке Татьяне Монтян. Как информировали в СБУ, правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу по подозреваемой, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Сообщалось, что находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб. В частности, Монтян регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок. Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы в Youtube и в Телеграмм.

По данным правоохранителей, злоумышленница выехала в Россию еще в 2021 году.

Известно, что в 2022 году Российская Федерация приобщила Монтян к заседанию Совета безопасности ООН. Российская пропагандистка заявила, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения, а лишь брал перерыв, чтобы укрепить армию и вернуть под свой контроль самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, она назвала Украину "колонией коллективного Запада".

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