Василий Рыбников

Недолго бесновались и злорадствовали спортивные фашисты, цинично похитившие золотой запас российской сборной на так называемой Олимпиаде в несостоявшемся Токио вследствие оголтелого русофобского судейства, о коем было говорено не единожды. Возлюбленная непорочно российским президентом дщерь православная, отроковица Алина улыбкой голливудскою разрушила наваждение сатанинское, и разверзлися медали крадены, и грязью покрылися несмываемой!

Продолжились русофобские непотребства и на Паралимпиаде

Обло, озорно и лаяй судьи олимпийские, кичихося надругательством над гимнастическими девами русскими, кои булавою скрепною махахом, лентою православною вытворяхом красоту изысканну; грязну тряпочку сионистскую уронила девка крашена из Израиля, и за то золотишко от судейских татей получила краденое. Эта изуверская история была неоднократно воспета воскручинившимся русским обществом, однако самое страшное было в том, что русофобствующие молодчики не унимались, невозбранно воспевая свое лженепредвзятое судейство; сама же несостоявшаяся гимнастка Ашрам бесстыдно похвалялася своим нерусским происхождением, нагло намекая, что именно из-за этого ей и присудили исконно русскую медаль...

Все эти бесконечные измывательства, наконец, подтолкнули Россию к тому, чтобы выложить на стол туз в рукаве

К большому сожалению, продолжились русофобские непотребства и на Паралимпиаде: так, не успел русский паравелосипедист Михаил Асташов завоевать первое золото, как ему тут же якобы случайно вместо песенки Чайковского включили гимн Международного паралимпийского комитета "Геи, геи, грязная улыбка, полная задора и огня". Таким образом, была унижена не только вся Россия, но и сам Михаил Асташов - уникальный человек без рук и ног, работавший в Екатеринбурге по специальности – курьером .

Все эти бесконечные измывательства, наконец, подтолкнули Россию к тому, чтобы выложить на стол туз в рукаве, который руководство государства приберегало на крайний случай, - блаженную деву Алину Кабаеву, освободившую Европу от коричневой чумы. Как заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, пришло время возвращать Алину в большой спорт: "Мечтаю, чтобы она вернулась... Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку".

Так Россия одной лишь голливудской улыбкой отроковицы Алины взяла реванш за все олимпиады сразу

И засияла над миром ангельская голливудская улыбка Алины Кабаевой, и случилось настоящее спортивное чудо - зашатались повсеместно русофобские устои! В Германии скончался главный обидчик сборной СССР на Евро-1972 Герд Мюллер. От могилы дедушки Путина Спиридона Ивановича в поселке Ильинское-Усово внезапно отступили заливавшие ее нечистоты. Медали, украденные у русских спортсменов на Олимпиаде в Токио, начали облезать и покрываться грязью, на многих из них проявились слова знаменитой молитвы "Кабаева-дева радуйся" и "У русского не укради", в то время как, к примеру, у русской спортсменки Дарьи Шкурихиной сгорел дом, но разрыла она пепелище, глядь - а медаль-то ее лежит новехонькая, сверкая пуще прежнего! "Медали русских не горят в огне, настоящее золото не боится испытаний на прочность", - торжествуют российские СМИ.

Так Россия одной лишь голливудской улыбкой отроковицы Алины взяла реванш за все олимпиады сразу, и остается лишь предвкушать, что станет с мировой русофобией, когда Кабаева всеми своими голливудскими телесами прыгнет на козла, а ведь в лице Путина, как известно, мир потерял великого дзюдоиста ... Пришло время возвращаться к истокам вяличия. Мядали сами себя не завоюют.

Василий Рыбников