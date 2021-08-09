Василий Рыбников

Позорное пятое место, официально присужденное православным витязям святой Руси на фашистской Олимпиаде 2021 года, не только стало одним из самых гадских поступков продажных судей на службе мировой русофобии, но и подчеркнуло тот очевидный факт, что на самом деле сборная России в Токио убедительно победила всех вообще.

Подсчитав общее количество медалей, завоеванных русскими атлетами в борьбе с фашиствующими молодчиками других государств, российская пресса для начала вывела сборную РФ на почетное третье место, а потом и на первое, ведь по справедливости нужно учитывать и ордена, полученные русскими во время Вяликой отечественной войны. Это раз.

Россия освободила Японию от коричневой чумы, это два.

Все медали, не попавшие в бездонную копилку российской сборной на Олимпиаде в Токио, были похищены у нее несостоявшимися спортсменами нечистых на руку стран, на сегодняшний день это уже общепризнанный факт, это три. Так, горе-борец из Украины Жан Беленюк, украв русскую золотую медаль по греко-фашистской борьбе у горе-венгра, сделал вид, что на радостях танцует нацистский гопак, однако на самом деле, как справедливо подметила журналистка Скабеева О., станцевал русский народный танец "присядка", более известный как "пьяный русский под гармошку приседает за бутылкой водки". Таким образом негодяй цинично намекнул, что медаль украдена у сборной России, и все это прекрасно поняли, но никто ничего не сделал!

"Судьи – твари! – с горечью констатирует российская пресса. – Судьи не хотят, чтобы у нас была золотая медаль"

Против русских спортсменов использовались подлые гей-приемы. Дошло до того, что на русскую вольную борчиху открыто напала на ковре женщина того же пола из Болгарии, некая Николова, и грубо взяла ее в нечестной борьбе. "Вцепилась в русскую и больше не отпускала! - возмущенно написала российская пресса. – Николова – противная мужичка!". Продажные судьи с радостью присудили Николовой победу досрочно, но с точки зрения морали и духовности это была чисто русская победа, впрочем, как всегда.

"Судьи – твари! – с горечью констатирует российская пресса. – Судьи не хотят, чтобы у нас была золотая медаль". Кровавая расправа над вяликой гимнасткой, внучкой ветерана Диной Авериной, у которой было подло, в спину отобрано причитавшееся ей золото, повергла в шок весь мир. "Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

После этих слов пошли слухи, что какие-то гады то ли плюнули Марии в водку, то ли совершили ей подлог водки на воду, но реальность оказалась намного страшнее, ведь гимнастическое золото у России отжала израильская спортсменка Ашрам, а значит, можно вести речь об олимпийско-еврейском фашизме, одним из самых отъявленных апологетов которого является украинский президент Зеленский, который недавно вырезал всю семью по линии отца у исконно русского продюсера Фадеева. "Замените слово Еврей на слово Русский, и получится интервью Зеленского", – отмечает Фадеев. Замените фамилию Зеленский на фамилию Ашрам, и получится, что новоиспеченная обладательница золотой медали вырезала всю гимнастическую команду России! Неудивительно, что судья, укравшая победу у русских спортсменок, была из Украины...

Самое время доблестным русским разведчикам перетравить или, на худой конец, перестрелять всех судей, кто не дал команде РФ первое место

Учитывая, что счет отнятых у России медалей только на последней Олимпиаде идет на тысячи, пришло время восстановить историческую справедливость. "Есть там кто-нибудь из наших в Токио - хоть плюнуть вслед этим тварям? – пишет знаменитый русский медиаменеджер Маргарита Симоньян. – Желаю "судьям", позорно лишившим золота ради политики, прожить остатки своих жизней в голоде и боли... После расправы судей разных стран над нашими гимнастками очень жалею, что не работаю в ГРУ". Странно, конечно, что Маргарита не работает в ГРУ, но сама идея совершенно правильная. Самое время доблестным русским разведчикам перетравить или, на худой конец, перестрелять всех судей, кто не дал команде РФ первое место, и вернуть золотые медали, политые кровью русских спортсменов, в родную гавань. После этого никто уж точно не посмеет усомниться, что российская сборная заняла в Токио самое первое место. А кто усомнится, того, сука, убить.

Василий Рыбников

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