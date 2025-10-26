По словам военного, Иран получал военную помощь, но не от России.

Иран никогда не полагался на Россию в вопросах военной силы. Об этом заявил бывший главнокомандующий Революционной гвардии Ирана Мохаммад-Али Джафари, передает Iran Intl.

По его словам, наоборот, это Москва сейчас зависит от иранских ракет и дронов.

"Иран получал помощь от Ливии и Северной Кореи в области ракетных технологий, но не от россиян", - отметил он.

Джафари отметил, что в первые постреволюционные годы Ирану было разрешено проводить реверсивную разработку определенных систем и обмениваться ограниченной технической информацией с Триполи и Пхеньяном.

"Россияне не оказали реальной помощи. Наоборот, сейчас именно они нуждаются в наших ракетах и дронах", - сказал бывший главнокомандующий Революционной гвардии Ирана.

Сотрудничество между Ираном и Россией - что известно

В издании напомнили, что иранские дроны сыграли ключевую роль в военных действиях РФ против Украины, несмотря на то, что Тегеран отрицает предоставление Москве такого вооружения.

"Однако Москва оказала мало, если вообще оказала, поддержки во время короткой летней войны Ирана с Израилем. Две страны подписали долгосрочное соглашение о безопасности, но сдержанность России подчеркивает ограниченность ее поддержки", - отметили в публикации.

В то же время Джафари говорит, что зависимость Москвы от иранских систем подчеркивает, как изменился баланс сил.

Также он отверг утверждение о том, что технологии РФ превосходят технологии Тегерана, уверяя, что прогресс Ирана в сфере систем точного наведения и навигации опережает прогресс России.

"Маловероятно, что россияне обладают такой же точностью, как наши ракеты. С точки зрения точности и технологий мы отличаемся от них", - заверил Джафари.

В свою очередь известно, что Россия почти каждую ночь терроризирует Украину иранскими "Шахедами". Как писали в The Wall Street Journal, из-за использования таких дронов каждая страна хочет их скопировать. В частности сейчас не только США, а и их союзники спешат разработать копии этого недорогого оружия дальней дальности.

По словам журналистов, для некоторых военных экспертов использование Россией беспилотников Shahed в Украине свидетельствует о том, что Западу нужно больше альтернатив ракетам, стоимость которых составляет более 1 миллиона долларов каждая и на изготовление которых требуется более года.

