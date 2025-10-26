Российские разведслужбы разместили на затонувшем судне подводные устройства, которые позволяют управлять беспилотниками и подводными роботами.

Россияне, вероятно, создали в районе затонувшего в Балтийском море парома "Эстония" тайный полигон для подводных операций. Он предназначен для наблюдения за военно-морской активностью стран НАТО. Об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что паром "Эстония" затонул в 1994 году во время шторма по пути из Таллина в Стокгольм. В результате крушения судна погибли 852 человека. После происшествия власти Финляндии, Эстонии и Германии закрыли доступ к "Эстонии".

Согласно расследованию, российские разведслужбы разместили на затонувшем судне подводные устройства, которые позволяют управлять беспилотниками и подводными роботами. Также эти устройства могут собирать акустические сигнатуры военных кораблей и подлодок НАТО.

Источники из западных служб разведки рассказали журналистам, что за этими операциями стоит Главное управление глубоководных исследований РФ. Это секретное подразделение, подчиняющееся напрямую российскому Минобороны.

В расследовании говорится о том, что Главное управление глубоководных исследований РФ контролирует флот из судов спецназначения, мини-подлодок и подводных беспилотников. Одним из таких суден является разведывательный корабль "Янтарь", который ВМС стран-членов НАТО неоднократно обнаруживали вблизи подводных кабелей и критически важных объектов инфраструктуры в Северном и Балтийском морях.

Кроме того, в расследовании упоминается то, что российские компании долгие годы закупали передовые западные технологии подводного наблюдения с помощью сети посредников. Некоторые из таких фирм были зарегистрированы на Кипре.

Ранее The Washington Post со ссылкой на на обнародованные финансовые и судебные документы, а также информацию западных спецслужб писало, что Россия защищает свой атомный подводный флот в Арктике с помощью системы подводного наблюдения, для создания которой использует высокотехнологичное оборудование, приобретенное у американских и европейских компаний. Для этого Москва пользуется секретной сетью закупок.

По словам экспертов, это является частью секретного многолетнего проекта по созданию невидимой сети наблюдения в Арктике. В этом регионе действуют российские подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами на случай ядерного конфликта с США.

