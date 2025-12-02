Мир имеет моральный долг поддерживать Украину, - Вселенский Патриарх

Патриарх Варфоломей отметил меценатов и общественных деятелей, которые присоединились к развитию украинских православных приходов в Европе.

Вселенский Патриарх Варфоломей отметил "моральный долг" мирового сообщества по поддержке Украины, а также подчеркнул значимость украинских православных приходов в Европе. Об этом глава Константинопольской Патриархии заявил во время встречи с украинскими благотворителями, которая состоялась 20 ноября в его резиденции, - сообщают "Українські Новини" со ссылкой на участников аудиенции.

"Его Всесвятейшество отметил моральный долг мира поддерживать Украину, значимость украинских общин в Европе и их духовную миссию, необходимость реальной помощи, а не только деклараций. Эти слова стали подтверждением правильности выбранного направления нашей церковной и гуманитарной миссии", - рассказал участник встречи меценат Денис Дзензерский.

Главной темой разговора стала судьба украинских верующих в Европе, которые недавно получили собственную структуру в пределах Вселенского Патриархата - Архиерейский округ, который сейчас действует в Австрии и Венгрии, объединяя 9 приходов, в которых служение совершают 11 священников. На встрече присутствовали Митрополит Австрийский Арсений (Кардамакис), Епископ Аристийский Максим (Рудько) и благотворители, которые больше всего приобщились к развитию украинских православных общин, в частности - почетный президент Международного Благотворительного Фонда "Lighthouse global association" меценат Александр Петровский, председатель наблюдательного совета Фонда и меценат Денис Дзензерский, меценат Эмиль Арутюнян, церковный советник Митрополита Австрийского Владислав Антипин.

Видео дня

По сообщению Архиерейского округа, "Митрополит Австрийский Арсений представил Его Святейшеству меценатов, которые выразили готовность на постоянной основе поддерживать Австрийскую митрополию и экзархию Венгрии, и украинские общины, которые к ним относятся".

Как отмечают "Українські Новини", по крайней мере двое участников встречи - Александр Петровский и Эмиль Арутюнян - хорошо знакомы с Патриархом Варфоломеем, ведь принимали активное участие в переговорах по получению Украинской православной церковью Томоса об Автокефалии.

"Мы чувствуем, что Его Святейшество постоянно молится за установление справедливого мира в Украине, и для нас это является большой поддержкой, - поделился своими впечатлениями от встречи Александр Петровский, - Вообще, меня поразило его особое теплое отношение к украинцам и такой живой интерес ко всем аспектам жизни наших людей за рубежом. Имел честь передать несколько церковных подарков от нашего имени, и хочу сказать, что получили в ответ важные реликвии, которые мы расцениваем как благословение на дальнейшее служение во имя людей".

Как сообщил Митрополит Австрийский Арсений (Кардамакис), ранее меценат Александр Петровский был награжден высшей наградой Митрополии - орденом "Золотой Крест", став первым украинцем - кавалером этого ордена.

"Он, по сути, является нашим Архонтом. За его любовь к Церкви, за его искреннее отношение к Архиерею и Вселенскому Престолу. И за все его пожертвования по сей день, да и саму готовность помогать и поддерживать нас в будущем", - отметил Митрополит Арсений (Кардамакис).

Напомним, что Православная Церковь Украины получила Томос об Автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея 6 января 2019 года. По данным СМИ, ключевую роль в переговорах по получению Томоса сыграли, среди прочих, меценаты Александр Петровский и Эмиль Арутюнян, а также протоиерей Богдан Гулямов.

Архиерейский округ для украинцев в составе Австрийской Митрополии Вселенского Патриархата создан в ноябре 2024 года. Как сообщали СМИ, Архиерейский округ - это специальная административная модель, которая позволяет сплотить украинцев в Европе для полноценной церковной жизни и реализации ключевых гуманитарных проблем. В то же время, противодействуя деструктивным влияниям религиозных организаций, аффилированных с Московским патриархатом за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: