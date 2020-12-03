Сперва в лотерее выпали числа 8, 5, 9, 7, 6, а затем PowerBall - 10.

В национальной лотерее ЮАР выпали числа 8, 5, 9, 7, 6 и 10. Победителями, которые разделят почти 114 миллионов южноафриканских рэндов (более 7,4 миллиона долларов), стали 20 человек.

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Участники должны выбрать пять основных чисел от 1 до 50 и одно дополнительное число - от 1 до 20. Шансы выиграть джекпот равняются 1 к 42 375 200, отмечает BBC News.

Как следует из видео трансляции розыгрыша 1 декабря, сперва в лотерее выпали числа 8, 5, 9, 7, 6, а затем PowerBall - 10.

Холдинг Ithuba поздравил в твиттере "20 новых мультимиллионеров" с победой в розыгрыше. В компании также прокомментировали выигрышную последовательность:

"[Выпавшие] числа могут показаться неожиданной комбинацией, но мы видим, что многие участники лотереи ставят именно на них", - заявили в компании.

Каждый победитель выиграл 5,7 миллиона рэндов (370 тысяч долларов). Еще 79 участников лотереи выиграли по 6283 рэнда (409 долларов) каждый, угадав последовательность от 5 до 9, но без PowerBall.

Пользователи соцсетей обвинили организаторов в фальсификациях и мошенничестве.

Национальная комиссия по лотереям ЮАР отметила, что выигрышная комбинация чисел "необычна, но не невозможна". В комиссии подчеркнули, что при розыгрыше лотереи 1 декабря использовали генератор случайных чисел, который выбирает числа без какой-либо закономерности, а за розыгрышем наблюдали специалисты ведомства.

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Автор: УНИАН