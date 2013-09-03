В Хорватии произошли беспорядки из-за надписей на кириллице (фото, видео)
В хорватском городе Вуковар проходят акции протеста против использования сербского языка.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Демонстранты протестуют против информационных табличек, написанных на сербском языке. Акции продолжаются уже два дня, в городе много полицейских, отмечают издания.
В отличие от вчерашней акции протеста, вылившейся в столкновения с полицией, сегодняшнее шествие прошло без инцидентов. Протестующие пытались срывать таблички с надписями на сербском языке.
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Один из организаторов акции протеста Драго Аджага сообщил участникам митинга, что на подъезде к Вуковару полиция остановила 28 автобусов, в которых находились граждане, пожелавшие поддержать протест.
Мэр города Желько Сабо призвал "не превращать Вуковар в Бейрут", напомнив, что война в Хорватии уже давно закончилась. По оценке, Сабо за протестами стоит националистическая оппозиционная партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), которая надеется дестабилизировать правительство и вернуться к власти.
Протесты в Вуковаре начались в понедельник утром после того, как власти установили на государственных учреждениях таблички с названиями на хорватском и сербском языках. Несмотря на то, таблички находились под охраной полиции, демонстрантам удалось их разбить молотками. В результате столкновений четверо полицейских и двое демонстрантов получили травмы. Несколько человек были задержаны.
Болезненная реакция хорватов на установку знаков на сербском языке вызвана памятью о войне 1991 -1995 годов, а протесты организовало объединение ветеранов боевых действий.
Власти Хорватии осудили насилие, напомнив, что право использовать кириллицу дает закон о защите прав национальных меньшинств. Президент Иво Йосипович заявил, что граждане имеют право на мирные протесты, однако Конституция и законы должны исполняться. "Те, кто думает, что что-то должно меняться, должны высказывать свои мнения в рамках обычной процедуры, а не через насилие", - сказал Йосипович.
Напомним, в Хорватии присутствует сильная тенденция к разведению близких сербского и хорватского языков, которые во времена Югославии было принято объединять термином "сербохорватский". Одно из основных отличий между ними - письменность. В Хорватии используется местная разновидность латиницы, а в Сербии - кириллица.