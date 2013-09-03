В Хорватии произошли беспорядки из-за надписей на кириллице (фото, видео)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Демонстранты протестуют против информационных табличек, написанных на сербском языке. Акции продолжаются уже два дня, в городе много полицейских, отмечают издания.

В отличие от вчерашней акции протеста, вылившейся в столкновения с полицией, сегодняшнее шествие прошло без инцидентов. Протестующие пытались срывать таблички с надписями на сербском языке.

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Один из организаторов акции протеста Драго Аджага сообщил участникам митинга, что на подъезде к Вуковару полиция остановила 28 автобусов, в которых находились граждане, пожелавшие поддержать протест.

Мэр города Желько Сабо призвал "не превращать Вуковар в Бейрут", напомнив, что война в Хорватии уже давно закончилась. По оценке, Сабо за протестами стоит националистическая оппозиционная партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), которая надеется дестабилизировать правительство и вернуться к власти.

Протесты в Вуковаре начались в понедельник утром после того, как власти установили на государственных учреждениях таблички с названиями на хорватском и сербском языках. Несмотря на то, таблички находились под охраной полиции, демонстрантам удалось их разбить молотками. В результате столкновений четверо полицейских и двое демонстрантов получили травмы. Несколько человек были задержаны.

Болезненная реакция хорватов на установку знаков на сербском языке вызвана памятью о войне 1991 -1995 годов, а протесты организовало объединение ветеранов боевых действий.

Власти Хорватии осудили насилие, напомнив, что право использовать кириллицу дает закон о защите прав национальных меньшинств. Президент Иво Йосипович заявил, что граждане имеют право на мирные протесты, однако Конституция и законы должны исполняться. "Те, кто думает, что что-то должно меняться, должны высказывать свои мнения в рамках обычной процедуры, а не через насилие", - сказал Йосипович.

Напомним, в Хорватии присутствует сильная тенденция к разведению близких сербского и хорватского языков, которые во времена Югославии было принято объединять термином "сербохорватский". Одно из основных отличий между ними - письменность. В Хорватии используется местная разновидность латиницы, а в Сербии - кириллица.