Хорватия вступила в ЕС

Время вступления отсчитывается с полуночи по местному времени (01.00 понедельника по Киеву), сообщает РИА Новости.

Столица Загреб и десятки других городов встретили новый статус страны в праздничной атмосфере - концертами, представлениями и фейерверками на центральных площадях и исполнением гимна Евросоюза "Ода к радости".

На двух пограничных КПП прошли символические акции с прямой трансляцией. В Баяково на хорватско-сербской границе в присутствии официальных лиц и журналистов торжественно открыта табличка со знаком Евросоюза. Одновременно на КПП Брегана между Хорватией и Словенией был убран знак "Таможенное управление Республики Хорватии", что символизирует упразднение таможенных барьеров Хорватии с другими странами ЕС.

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С понедельника представители Хорватии начинают работу в органах Евросоюза. В Еврокомиссии страна получила кресло комиссара по защите прав потребителей, которое займет Невен Мимица. До сих пор он был вице-премьером в правительстве Хорватии.

В Европарламенте (766 членов после вступления Хорватии) у страны 12 мест. Их займут представители партий, показавших лучшие результаты на первых в истории страны выборах в Европарламент 14 апреля этого года. Голосование тогда было отмечено низкой явкой - около 21% (право голоса имели 3,74 миллиона человек).

Делегация ЕС в Хорватии, работавшая в Загребе с 2000 года, была закрыта 30 июня, с 1 июля на ее месте открывается представительство Еврокомиссии. Хорватский становится 24-м официальным языком ЕС.