Китай отправит в космос еще одну женщину

"Шэньчжоу-10" предстоит провести стыковку с орбитальным модулем "Тяньгун-1", где космонавты будут работать в течение 12 дней.

По информации генерального директора Китайского космического фонда (CSF) Чжан Цзяньци, второй китайской женщиной в космосе станет 35-летняя Ван Япин (Wang Yaping) - пилот китайских ВВС.

"В экипаже "Шэньчжоу-10" будут три человека - двое мужчин и женщина... Если здоровье позволит, ей станет Ван Япин", - приводит его слова РИА Новости.

Летом прошлого года лейтенант ВВС Китая Ван Япин была дублером Лю Ян, ставшей первой в КНР космонавткой.

Как и Лю Ян она, закончила училище ВВС в городе Чанчунь. С 2001 года тренировалась в составе летного отряда города Ухань, принимала участие в поисково-спасательных операциях и военно-воздушных учениях.

Уроженка восточной провинции Шаньдун замужем, что является необходимым условием для женщины-космонавта Китая, воспитывает ребенка.