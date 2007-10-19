В России, Бразилии, Китае и Индии ожидается рост цен на продукты

Высокие цены на продукты питания в России, Бразилии, Индии и Китае, по-видимому, сохранят инфляционное давление на максимальном уровне, что в итоге скажется и на ценах на другие товары и услуги. Об этом сообщил сегодня крупнейший в США инвестиционный банк Goldman Sachs. Аналитики банка ожидают, что структурные факторы, влияющие на подорожание продуктов питания в так называемых странах BRIC (Brasil, Russia, India and China - Бразилия, Россия, Индия и Китай), включая высокие налоги и спрос на альтернативные источники энергии, окажут поддержку росту цен на пшеницу, мясо, яйца и молочные продукты.

Goldman Sachs указывает на то, что базовые цены на сельскохозяйственные продукты за последние месяцы резко выросли на развитых и развивающихся рынках. Так, в США и Европе пшеница подорожала более, чем в два раза, достигнув рекордного уровня в связи с тем, что цены на зерно подстегивает сочетание сильного мирового спроса - особенно в Азии - и беспокойства относительно погоды. Кроме того, зерно также все чаще используется для изготовления биологического топлива.

Эксперты инвестбанка подчеркивают, что на сегодняшний день высокие цены на продукты питания незначительно ускоряют инфляцию, несмотря на то, что они начинают влиять на другие потребительские товары и услуги. Goldman Sachs также отметил, что центральные банки Китая, Бразилии и Индии уже озвучили опасения по поводу продолжающегося влияния высоких цен на продукты питания, а президент России Владимир Путин в начале этого месяца сообщил о том, что страна ощущает влияние высоких международных цен на продукты питания, после того как чиновники признали, что уровень инфляции в этом году может превысить 10%.

По мнению экспертов, инфляция цен на продукты питания сейчас заметна на многих развивающихся рынках, включая страны BRIC. Так, в Китае инфляция в августе с.г. составила 18% в годовом исчислении - максимальный уровень за 10 лет. В то же время Goldman Sachs указывает и на то, что, если инфляция будет ограничена, сельскохозяйственные доходы вырастут благодаря высоким ценам на продукты питания, особенно в Индии и Китае, где в секторе занято большое количество рабочей силы, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.