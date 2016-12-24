Пропаганда терроризма и оскорбление чиновников: в Турции под следствием находятся 10 тысяч пользователей соцсетей

В Турции сейчас под следствием по подозрению в пропаганде терроризма и оскорблению высших должностных лиц государства в социальных сетях находятся 10 тысяч человек. Об этом пишет Turkish Minute со ссылкой на сообщение МВД Турции.

В частности, в министерстве заявили, что за последние 6 месяцев велось следствие относительно 3 710 пользователей социальных сетей, из которых 1 656 человек были задержаны.

В то же время 1 203 человека были условно освобождены.

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В турецком МВД утверждают, что пользователи соцсетей, в отношении которых велось расследование, занимались пропагандой терроризма и разжиганием вражды, заявляли о связях с террористическими организациями и оскорбляли высших должностных лиц государства в соцсетях.

Кроме того, в министерстве заявили, что перевели на новый уровень сотрудничество с Twitter, Facebook, YouTube а также с национальными и международными поставщиками услуг.

Как сообщал УНИАН, в Турции после попытки военного переворота было задержано более 13 000 людей. Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии. Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну. За несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.