The Guardian: нападения в Кельне бросают вызов немецкому чувству порядка – и многие опасаются того, что будет дальше

В статье Джабина Бхатти под названием "Нападения в Кельне бросают вызов немецкому чувству порядка – и многие опасаются того, что будет дальше", опубликованной на сайте газеты The Guardian, пишется о том, что это было шокирующее начало года: новогодние фейерверки, шампанское, тосты и более 500 случаев ограблений и нападений на женщин в Германии за одну ночь.

Таким образом, вместо того, чтобы медленно перейти в 2016, новый год начался с борьбы: полиция искала преступников, лидеры стремились сдержать политические последствия и предотвратить еще большее насилие со стороны правых и левых протестующих.

Кто напал на всех этих женщин в Кельне и других городах? Беженцы, прибывшие в Германию, как предполагали первоначально? Лица, ищущие убежища в Германии в течение многих лет, как думают некоторые? Организованная преступная сеть, как намекнул министр юстиции? Пока не ясно.

Однако, инциденты показывают, что Германия сейчас окажется на распутье. Глубокая тревога и опасения по поводу безопасности и миграционный кризис, который не утихал в течение прошлого года, достигли предела. Некоторые немцы считают, что это ситуация показывает уязвимость каждого в повседневной жизни, жители опасаются, что страна выходит из-под контроля и жизнь уже никогда не станет прежней.

Это началось 7 января 2015 года, когда были совершены нападения на журнал Charlie Hebdo и кошерный продуктовый магазин в Париже. Немцы всегда переживают о том, что происходит по другую сторону границы во Франции, и в гораздо большей степени, чем из-за инцидентов в Польше и Дании.

Тревога выросла после террористических нападений на туристов позже в этом же году в Тунисе, Египте и Кении – обычных местах отдыха для немцев, которые ищут солнце и песок. Затем, 13 ноября, скоординированные атаки "Исламского государства" (ИГИЛ) в Париже убили 130 человек, которые обедали, слушали концерт или посещали футбольный матч. Многие немцы оплакивали убитых коллег и друзей, после того, как выяснилось, что некоторые из преступников бывали или жили в Германии.

Большинство эта новость не шокировала: весь прошлый год, немецкие чиновники предупреждали, что тысячи граждан уехали в Ирак и Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Они также предупредили, что террористы проникли в страну вместе с беженцами, прибывшими в 2015 году.

При всем этом, не удивительно, что немцы шокированы тем, что случилось в новогоднюю ночь. Женщины здесь – и я в том числе – привыкли чувствовать себя в безопасности на улице, мне хотелось бы, чтобы так было и в моих родных США.

Тем не менее, необходимо сказать: Германия никогда не была дружелюбной к иностранцам. Несколько лет назад, когда страна нуждалась в квалифицированных рабочих-иммигрантах, проводилась даже кампания для продвижения культуры гостеприимства, в знак признания этой потребности. Но с января 2015 года, в стране начала расти популярность новой антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), и движения против иностранцев Pegida, а также увеличилось количество нападений правых на иностранцев и тех, кто их защищает.



Многие посторонние не понимают, что Германия является тщательно выстроенным обществом, а не естественно функционирующим. Вторая мировая война здесь – это не просто часть книг по истории, ее наследие всегда здесь присутствует: в заголовках, выставках, телепередачах, законах и политических дебатах. Немцы, в отличие от известных оптимистов американцев, ожидают, что худшее может снова произойти. Вот почему Ordnung (порядок) так важен для немцев: необходимо сделать все, чтобы предотвратить повторение истории.Разрыв продолжает увеличиваться. Рост антииммиграционных настроений резко контрастирует с тем фактом, что тысячи простых немцев вышли помочь беженцам. Кроме того, левые начали поддерживать консервативную Ангелу Меркель, а правые – восставать против нее. Это невероятно, и тревожно.

Вместо этого, в настоящее время растет ощущение, что порядок общества, городов, районов, даже чьей-то жизни, рушится, и то, что уже не за горами, сулит не лучшее развитие событий. Больше нигде не безопасно, говорят многие немцы. "Вас могут убить, когда вы будете делать что-то совершенно нормальное и обычное", - сказал мне один житель Берлина в декабре. И вот почему моя подруга, Кристель, так описала эти нападения: "Это были нападения на нас, наш образ жизни, наше будущее", - сказала она.

Кристель, которая называет себя левоцентристом из пригорода Кельна, сказала, что хочет, чтобы Германия помогла беженцам, но теперь она боится, что среди них есть террористы. Она переживает, что нападения подтолкнут больше людей к AfD или, еще хуже, к Pegida, независимо от того, кто это сделал. И она беспокоится, что те, кто помогает беженцам, кто уже устал и постоянно перегружен, теперь чувствую отчаяние, и удивляются: зачем я это делаю?

Больше всего, она беспокоится о том, что страна идет в обратном направлении.

"Из политкорректности, мы не хотим открыто говорить о том, что увеличение количества мусульман в стране означает для нашей культуры, нашего образа жизни", - сказала она. "Мы не хотим терять наши свободы, свободу выражения, или нашу свободу передвижения - нашу свободу, особенно трудно завоеванную женщинами, быть равными, чувствовать себя в безопасности. Но в то же время, я не хочу видеть, как крайние правые завладеют нашей страной – я не думаю, что большинство людей хотят этого".

"Сейчас нас переполняет столько эмоций", - добавила она. "У нас нет рациональной дискуссии. И сейчас важно, что произойдет дальше".

В следующем месяце, в веселом, спокойном Кельне в самом разгаре будет знаменитый Karnival (Карнавал), многодневная вечеринка, которая в красочном безумии может соревноваться с Марди Гра в Новом Орлеане и Бразильским карнавалом.

Конечно, там будет больше мер безопасности. Но увидим ли мы миллионы посетителей, как обычно? Увидим ли мы то же самое количество платформ, парадов и вечеринок? Будет ли также весело и празднично, как обычно? Или празднества будут пронизаны страхом, подозрением и новым отрезвлением?

Посмотрим.