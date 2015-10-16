Путин подсчитал потери исламистов в Сирии

Соответствующее заявление он сделал на прошедшем в Казахстане заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, российскими военными уничтожены десятки пунктов управления и складов с боеприпасами, сотни террористов и большое количество боевой техники.

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Путин считает также, что в регионе достигнут определенный прогресс в плане координации действий и усилий по борьбе с терроризмом.

"Мы находимся в переговорном процессе с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Египтом, Иорданией, Израилем и другими странами, предпринимаем попытки наладить взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и Турцией", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.