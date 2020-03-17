New York Times: Россия может использовать страх перед COVID-19 для вмешательства в выборы в США

Пандемия на американской территории кроме страха имеет еще ряд черт, которые делают ее ценной для российской дезинформации.

У тех, кто следит за методами России по распространению дезинформации в ходе электорального процесса, возникает два вопроса с приближением выборов президента США. Насколько большие аппетиты к эскалации среди российских спецслужб в 2020 году? И что задумала Служба внешней разведки РФ (СВР)?

Об этом на страницах New York Times пишет профессор Университета Джона Хопкинса Томас Рид, замечая, что СВР считают более хитрой и компетентной, чем ее неуклюжие коллеги из ГРУ. Действия последних разоблачили на горячем во время выборов в 2016 году. Вопрос лишь в том, как именно Россия попытается повлиять на американский избирательный процесс с приближением ноября. Она будет "сливать" вредную информацию, пустит в ход своих троллей и фальшивки в соцсетях или прибегнет к более разрушительным методам, использовав для этого пандемию коронавируса?

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На прошлой неделе американские разведслужбы опубликовали выводы, которые указывают на эскалацию с руссийской стороны, а также на работу СВР. Издание пишет, что суть дезинформации заключается в том, чтобы усилить эмоциональную реакцию и таким образом расколоть нужную целевую аудиторию. Это удается сделать в том случае, если провокация опирается на расколы и трещины в обществе, которые уже существуют. Антисемитизм и зыбкие расовые отношения могут послужить примером таких нерешенных противоречий. Только на прошлой неделе Facebook и Twitter объявили, что разоблачили и остановили новую российскую кампанию по воздействию, нацеленную против афро-американских избирателей. Для этого использовалась фальшивая группа в Африке. Другим примером стали страхи и сплетни о пандемии коронавируса на фоне плохого управления и чрезмерной политизированности проблемы.

Автор замечает, что Кремль не стесняется использовать эпидемии в своих целях. В последние десятилетия Холодной войны так называемая "Служба А", ответственная за дезинформацию спецгруппа КГБ, которую унаследовала СВР, активно использовала инфекционные заболевания. В начале 1980-х годов эта советская мастерская лжи неоднократно обвиняла ЦРУ в распространении лихорадки денге на Кубе, а также малярии в Пакистане. Пакистанская операция называлась "Тараканы". Работники КГБ, ответственные за нее, позже даже получили награды. Самым известным случаем использования болезни в дезинформации стали попытки спецслужб Кремля выставить СПИД биологическим оружием, которое якобы разработали в США.

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Пандемия COVID-19 в США, кроме страха, привлекательна для спецопераций Москвы еще и тем, что вирус распространяется в разгар предвыборной кампании. Она уже обросла противоречивыми теориями заговора. А реакция президента Дональда Трампа на ситуацию стала причиной ожесточенных споров. Пандемия COVID-19 разоблачает ряд противоречий, которые российские спецслужбы могли бы "заострить".