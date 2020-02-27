Штаб Трампа подал в суд на New York Times из-за статьи о вмешательстве РФ в выборы
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд против New York Times.
Как сообщает "Радио Свобода", авторитетное издание обвинили в клевете из-за статьи, посвященной расследованию российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. По словам представителей штаба Трампа, иск подали 26 февраля в Верховный суд штата Нью-Йорк.
В штабе Трампа заявили, что хотят "привлечь новостную организацию к ответственности за преднамеренную публикацию лживых заявлений". В иске также указано, что NYT предвзято относится к кампании Трампа с перевыборов.
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Иск касается опубликованной в марте 2019 года авторской колонки Макса Френкеля с заголовком "Настоящая Quid Pro Quo Трампа и России" и подзаголовком "Штаб и Кремль договорились: помощь в победе над Хиллари Клинтон за новую пророссийскую внешнюю политику".
В то же время представители газеты заявляют, что эта статья на самом деле - авторская колонка и штаб Трампа пытается наказать автора "за мнение, которое они считают неприемлемым".
Как сообщал УНИАН, накануне Трамп продлил американские санкции против РФ за агрессию в Украине.