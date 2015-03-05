В России защитники православия будут продавать куклы вуду с лицами западных политиков

Об этом пишет Эхо Москвы.

Покупателям предлагают втыкать в них иголки.

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Каждая кукла будет в отдельном мешочке, к ней будут прилагаться иголки и набор наклеек с лицами американских и украинских лидеров, пишет пермский ресурс 59.ru.