В России защитники православия будут продавать куклы вуду с лицами западных политиков
09:24, 05 марта 2015Мир
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Пермские активисты «Антимайдана» будут продавать куклы вуду с лицами иностранных лидеров.
Ранее защитники православия сожгли "труп Майдана" / Антимайдан Пермь
Об этом пишет Эхо Москвы.
Покупателям предлагают втыкать в них иголки.
Читайте такжеСенатор РФ рассказал о будущем "Антимайдана": 10 тысяч активистов, тренировочные лагеря и лекции в вузахРанее на шествии этого движения в Москве был сожжен так называемый «труп Майдана». Организаторы акции утверждали, что она направлена, в том числе, на защиту православных ценностей.
Каждая кукла будет в отдельном мешочке, к ней будут прилагаться иголки и набор наклеек с лицами американских и украинских лидеров, пишет пермский ресурс 59.ru.
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