Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в Instagram

На своей странице в соцсети они уже опубликовали пост с девятью фотографиями.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри завели официальный аккаунт в инстаграме, через который поклонники смогут узнавать информацию об их жизни.

Читайте такжеСМИ узнали новое прозвище Меган Маркл

На своей странице в соцсети они уже опубликовали пост с девятью фотографиями. В своем обращении пара поприветствовала подписчиков и поблагодарила их за поддержку.

«Мы с нетерпением ждем того, чтобы поделиться с вами той работой, которая нами движет, тем, что мы поддерживаем, важными объявлениями, а также получить возможность пролить свет на ключевые вопросы», - говорится в тексте.

На момент публикации новости на страницу были подписаны 1,4 млн человек.

Как сообщал УНИАН, ранее британская королева сделала первый пост в инстаграме.