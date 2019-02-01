The Economist: Стран Балтии не покидает чувство, что Россия не признает их независимость

Российские военные постоянно играют мускулами у границ трех балтийских стран, в то время как пропаганда Кремля пытается мобилизовать русскоязычные меньшинства.

В начале 1990-х годов президент Эстонии, которая только что провозгласила свою независимость, выступал с речью в Гамбурге. В ней он остро критиковал советскую оккупацию стран Балтии.

Никому не известного российского чиновника так обидели слова эстонского лидера, что он выбежал из зала. Тем чиновником был Владимир Путин, пишет The Economist. Этот эпизод, описанный в учебнике Нила Тейлора по истории Эстонии, очень поучительный. Путин называл распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века».

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А в глазах эстонцев, латвийцев и литовцев эта характеристика больше подходит самому Советскому Союзу. Все обсуждения истории они часто начинают фразой: «Сталин убил моих прадеда и прабабушку». Ощущение, что гигантский сосед на самом деле не уважает независимость их стран, даже несмотря на членство в ЕС и НАТО, преследует политику стран Балтии до этого времени.

Учитывая их крошечный размер и грозность российских военных учений у них под боком, было бы неудивительно, если бы взгляды балтийских лидеров были бы мрачными. Особенно когда президент США, самой сильной страны-союзника, называет оборонительный альянс бременем. Но, как ни странно, настроения в Балтии довольно оптимистичны.

Несмотря на все сомнения, посеянные Дональдом Трампом, миссии НАТО в регионе достаточно эффективны. Многонациональный батальон в каждой стране достаточно небольшой, чтобы не спровоцировать Россию, но и достаточно большой, чтобы сдержать агрессора. 19 из 29 стран-участниц НАТО разместили в Балтии своих солдат. Если Путин решится пойти в атаку, ему придется убивать граждан большинства стран-союзников. И это делает общий ответ альянса неизбежным. Этот риск, вероятно, слишком большой даже для российского автократа.

Несмотря на изоляционистскую риторику Трампа, военное сотрудничество стран Балтии с Америкой улучшилось не в последнюю очередь из-за увеличения бюджета Пентагона и твердой поддержки конгрессменов, которые постоянно посещали Эстонию, Литву и Латвию. Американская сторона помогает с разведкой и противотанковыми системами.

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Все балтийцы хотели бы увидеть больше американских солдат на своей территории. После того, как Польша предложила создать американскую базу и назвать ее «Форт Трамп», литовские чиновники начали шутить, что балтийским столицам тоже нужно сделать нечто подобное. Они могли бы построить на своей территории базы США и назвать их «Мелания», «Иванка» и «Дональд-младший». Все страны Балтии тратят 2% от ВВП на оборону, тем самым выполняя требование, которое Трамп ставит перед союзниками. После того, как Россия оккупировала украинский Крым, Литва вернула военный призыв, так же как и Эстония. Тренировки солдат предусматривают также освоение навыков партизанской войны.

Но Россия постоянно пытается испытать оборонную готовность НАТО. Ее самолеты постоянно нарушают эстонское воздушное пространство. А все балтийские страны жалуются на постоянные российские кибератаки. Только в Литве в 2017 году их было 50 тысяч. Даже большую тревогу вызывает информационная война. Российские тролли и пропагандистские «редакции» фальшивых новостей нацелены подорвать НАТО, ЕС и балтийскую демократию. Они пытаются играть на проблемах, в частности ворошить тему дискриминации русскоязычных людей в регионе.

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Российская дезинформация придумывает «зверства». Например, как-то пропагандисты придумали историю о том, как немецкие солдаты НАТО изнасиловали литовскую сиротку, которой в действительности не существует. Россия также пытается обострить споры в обществе, например, на тему иммиграции. Президент Литвы Даля Грибаускайте недавно предостерегла, что «воинствующая безграмотность и агрессивный популизм» представляют угрозу для ее страны.

Одна из проблем заключается в том, что русские меньшинства в странах Балтии смотрят российское телевидение, которое распространяет пропаганду. Но коренные народы трех стран не смотрят российские каналы.

«После десятилетий лжи из Москвы мы вакцинированы от нее», - сказала эксперт «Международного центра обороны и безопасности" в Таллинне Еева Еек-Паюсте.

Большинство не верит во все, что звучит «по-путински». Посетители Нарвы, где река отделяет Эстонию от России, могут визуально увидеть разницу в политической культуре. ЕС вложил значительные средства в инфраструктуру. Поэтому дорожка на набережной с эстонского стороны в разы больше и красивее, чем с российской.