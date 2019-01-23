В Конгрессе США приняли закон, чтобы помешать Трампу выйти из НАТО

Законопроект утверждает, что американская политика заключается в том, чтобы оставаться членом НАТО. Документ также запрещает использование государственных средств для организации выхода из альянса.

Палата представителей Конгресса США приняла закон, которым подтверждает твердую поддержку Североатлантического альянса Соединенными Штатами на фоне недавних сообщений о том, что президент Дональд Трамп вернулся к идее выхода из НАТО.

Об этом пишет Reuters. Законопроект утверждает, что американская политика заключается в том, чтобы оставаться членом НАТО. Документ также запрещает использование государственных средств для организации выхода из альянса.

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"Этот законопроект ... дает понять, что Конгресс США по-прежнему верит в миссию НАТО и предотвратит любые недальновидные усилия по подрыву НАТО или одностороннему выводу нашей страны", - заявил лидер большинства в Палате представителей демократ Стени Хойер.

Ранее сообщалось, что на протяжении 2018 года Трамп несколько раз говорил своим советникам о намерении вывести США из НАТО.