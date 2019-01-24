Зомби-апокалипсис гонит американцев в Россию

Чем выше подскакивает с колен великая Россия, тем больше ей оттуда видно. Картина открывается крайне неприглядная, но нельзя сказать, чтобы совсем уж неожиданная. Вот, например, в Америке придумали закон, чтобы врачи обязательно убивали пациентов вместо того, чтобы их лечить, - и что в этом для русского человека неожиданного? Да буквально ничего, разве что обостряется ностальгия по колбасе за два двадцать, - когда она была за два двадцать, Америке уже приходил конец, как две капли силикона похожий на сегодняшний. Правда, потом оказалось, что на самом деле конец пришел не Америке, а вовсе даже наоборот, но сейчас-то все обязательно будет по-другому, ведь этому учит вся русская история!

Российская медицина - самая духовная медицина в мире, спорить с этим глупо

Российская медицина давно достигла того уровня, когда никого уже не удивляют новостные заголовки вроде «Кубанские врачи отрезали пациенту 2/3 языка и сделали новый из его же руки». Зная мастерство кубанских врачей, сразу понимаешь, что на этом они не остановились, отрезали пациенту по 1/3 от каждой ягодицы и засунули туда правую ногу, сделанную из его же левой ноги, натянули на все это глаз и, поменяв местами уши, дружно рассмеялись, ободряюще похлопывая пациента по закатившемуся под кровать плечу, а оставшуюся ногу забрали с собой в ординаторскую пугать нарколога.

Российская медицина - самая духовная медицина в мире, спорить с этим глупо. Совсем другое дело - американские коновалы, промышляющие в семи штатах и округе Колумбия. Устав тайком душить пациентов подушками и якобы случайно выдергивать из них какие-то шлангочки, после чего что-то там начинает пипикать, и наступает смерть, как в кино, сволочи в белых халатах придумали себе закон об эвтаназии, и теперь мочат больных совершенно открыто, нагло заявляя родственникам, что, мол, пациент сам попросил. При этом совершенно не важно, верят родственники или нет, потому что им тоже на всякий случай делают эвтаназию: для этого в каждой американской больнице дежурит специально обученный дровосек. Простые американцы по всей Америке боятся обращаться в больницы, предпочитая умирать дома. «Убить дешевле, чем лечить», - с горькой понимающей улыбкой констатирует «Russia Today».

У среднестатистического американца совсем нет денег, чтобы устроить похороны

Но не тут-то было. «Не жили богато, нечего умирать»: Американцам не хватает денег на похороны. Останки выбрасывают прямо на улицы, - предупреждает российская пресса. - Бедность, которая, словно метастазы, захватила всю Америку, коснулась, по сути, и загробной жизни... У среднестатистического американца совсем нет денег, чтобы устроить похороны». Поначалу жители США пытались выбрасывать трупы с балконов, норовя от безысходности попасть в какую-нибудь дорогую машину, но дорогих машин в Америке почти не осталось - на них ездят только поджигатели войны, и кидать трупы в них боязно, как бы от неожиданности не развязали мировой конфликт; кроме того, бедность и недоедание подточили силы среднестатистических американцев - далеко не каждому из них достанет сил перевалить усопшего дядю через балконные перила.

Полицейские в Америке тоже круглосуточно голодные, не все могут поднять пистолет, поэтому стрелять они начинают еще в кобуре

Самые находчивые среднестатистические американцы придумали выкатывать мертвецов на улицу через входную дверь и бросать их у порога, авось подберет кто, но в таких умников немедленно начали стрелять полицейские. Полицейские в Америке тоже круглосуточно голодные, не все могут поднять пистолет, поэтому стрелять они начинают еще в кобуре. От этого много случайных жертв. Таким образом, простые американцы вообще перестали выходить из дому, но ко многим из них из шкафа вышел Бука и съел их, карая за гордыню, бездуховность и разжигание русофобии. Многие граждане США, не имея возможности умереть, превратились в зомби и ходят по улицам, оглашая страну голодными завываниями, а как какой русский либерал-предатель в Америку сбежит, так пожирают его сразу, приговаривая: «Какой же ты все-таки дурак, что из такой процветающей и высокодуховной страны приперся в наш загнивающий мир!».

Немногие выжившие американцы приняли единственно верное в данной ситуации решение - пора валить. Самые отчаянные сунулись в Европу, но их там быстро оприходовали местные геи-спидоносцы; трое заперлись от преследовавших их наркоманов в туалете, но тут пришел хохол мыть унитаз и, недолго думая, с нацистским приветом распял всех троих прямо в трусиках.

Совсем приуныли было среднестатистические американцы, но увидели вдруг свет невиданный, от болот заветных исходящий, услыхали молитву балалаечну, снизошла на них Амфора благодатная – батискаф невиданный, и увлек бедняг за собой карлик голый, да с клюшкою, на коне удивительном, ибо был тот конь с сигаретою!

Так приехали они в Россию вяликую, и сбылася там их американская мечта жить зажиточно. «Уехать из США в Москву мечтают чуть ли не до трети американцев, - констатирует православный телеканал НТВ. - Говорят, качество жизни улучшилось в разы».

И поделом.

Всех желающих помочь украинской армии улучшить в разы качество смерти российских приблуд на Донбассе (или отправить их на эксперименты великой российской медицине), просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий РЫБНИКОВ