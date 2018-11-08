Вышел трейлер фильма «Маугли» с Камбербэтчем и Бэйлом (видео)

Бенедикт Камбербэтч озвучил Шерхана, Кристиан Бэйл — Багиру.

Netflix выпустил трейлер приключенческого фильма «Маугли» («Mowgli: Legend of the Jungle»), основанного на «Книге джунглей» Редьярда Киплинга.

Фильм снял актер и режиссер Энди Серкис, наиболее известный по роли Голлума во «Властелине колец». Роль Маугли, воспитанного волками, исполнил актер Роэн Чанд. Животных, появляющихся в фильме, озвучили Бенедикт Камбербэтч (тигр Шерхан), Кристиан Бэйл (пантера Багира) и Кейт Бланшетт (питон Каа).

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Netflix в июле купил права на «Маугли» у компании Warner Bros. Ожидалось, что премьера состоится в 2019 году, но дату выхода перенесли на более ранний срок. 29 ноября фильм покажут в некоторых кинотеатрах в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лондоне, а 7 декабря он будет доступен по всему миру на Netflix.