В США назвали вопросом времени уход Асада с поста президента Сирии

Никки Хейли отметила, что Вашингтон не прилагает никаких усилий, чтобы лишить Асада его поста.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что уход сирийского президента Башара Асада со своего поста - это вопрос времени.

"Трудно представить Сирию с Асадом у власти. Я думаю, что он останется у власти на данный момент", - сказала Никки Хейли в интервью телеканалу CBS, передает РБК.

Она отметила, что Вашингтон не прилагает никаких усилий, чтобы лишить Асада его поста. "Но мы не думаем, что он останется. Ни при каких условий народ Сирии этого не позволит", - подчеркнула она.

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Хэйли назвала неправильной позицию Ирана, России и кого-либо другого, которые считают, что "оставить Асада на его месте - это хорошая идея". "И поэтому, я думаю, что это вопрос времени, когда он уйдет", - сказала она.

Как сообщило в августе агентство Bloomberg со ссылкой на источники, у США есть информация о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают повстанцы. Вашингтон предупредил Москву, что в случае применения Сирией химоружия новый удар по стране будет сильнее предыдущих.

9 сентября The Wall Street Journal сообщил, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам в ходе операции по освобождению провинции Идлиб применить хлор.