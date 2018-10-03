Foreign Policy: Результат войны будущего определит бомбардировка лайками

В эпоху социальных сетей от того, что распространяют в интернете, будет зависеть ситуация на поле битвы.

В политической истории, наверное, не было более странного требования, чем то, которое Госдепартамент США выложил в своем комментарии на странице «Исламского государства» в Twitter.

«Фото посередине – это кадр из венгерского порно. Прекратите использовать фальшивые фото, чтобы дурачить людей и заставлять их поддерживать ваше безнадежное дело», - говорилось в комментарии американского ведомства от 18 ноября 2014 года.

Это сообщение впервые пролило свет на новый метод будущих войн – троллинг. Об этом пишет Foreign Policy, добавляя, что оно было частью широкой кампании, которую Госдепартамент США запустил еще в 2011 году, атакуя террористическую пропаганду. Сначала американские колкие комментарии были нацелены против «Аль-Каиды», а затем против «Исламского государства».

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На первый взгляд, кампания была вполне разумной. Однако, она немного вылезла боком американским чиновникам. Вместо того, чтобы поддержать борьбу против экстремистской пропаганды, пользователи Twitter начали забрасывать вопросами страницу правительственной структуры США.

"Откуда Госдепартамент знает так много о венгерском порно?» - написал пользователь SpaSuzy.

«Это реально странно, что вы там так хорошо разбираетесь в венгерской порнухе», - добавил 7thhorse.

После лавины критики Госдепартамент решил, что правительству США не стоит участвовать в грызне на страницах в социальных сетях. Лучше уж проводить авиаудары. Поэтому страница американского ведомства была удалена. Но спустя четыре года такие сомнения кажутся даже странными.

Наступила эра, когда Дональд Трамп не просто победил на выборах благодаря социальным сетям, но и уволил своего первого Госсекретаря с помощью Twitter. Поэтому мысли о том, что американскому правительству лучше быть выше распространений сообщений в социальных сетях, просто испарились. Facebook, YouTube и Twitter стали важными полями битвы для политики, войны и даже для правды как таковой.

«Социальные сети стали ареной, на которой «вирусность», то есть масштаб распространения сообщения, определяет «правдивость». Здесь внимание – это власть. Если привлечь ее к себе в достаточной мере, можно изменять саму суть действительности», - пишет издание.

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Одно поколение назад появилось понятие о «кибервойне». Речь шла о хакерских атаках против электронных сетей. Это вывело конфликты на новый уровень. Сегодня же то, что можно назвать «войной лайков», то есть взлома людей и идей через эти электронные сети, стало свежайшим поворотом в эволюции самой природы войны.

На первый взгляд большинство «баталий» в социальных сетях кажутся пропагандой или даже ее глупой версией. Как будто подростковый троллинг вышел на глобальный уровень. В августе 2017 года, к примеру, официальная страница украинского правительства в Twitter атаковала Россию с помощью смешных картинок из сатирического мультфильма South Park. В июне 2018-го посольство Израиля в Вашингтоне ответило на агрессивные комментарии лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи с помощью интернет-мема. А в мае этого года ВВС США распространяло шутки об авиаударах в Афганистане, пока «Талибан» пытался вернуть себе популярность, высмеивая сексуальный скандал вокруг бывшего командира войск США Дэвида Петрауса.

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Цель таких действий вовсе не в том, чтобы собрать кучу «лолов», а чтобы выставить врагов на посмешище и распространить свое влияние в мире, где онлайн-распри имеют реальную силу. Впрочем, если копнуть еще глубже, то можно обнаружить главное оружие социальных сетей, которое может пригодиться на реальных полях боя.

Сегодня почти каждый шаг людей четко фиксируется. И это касается всего: от избирательных кампаний до военных. Кое-что происходит умышленно. К примеру, появляются селфи, сделанные посреди реальной битвы на войне, или видео, снятое сторонними наблюдателями событий со смартфонами в руках. А кое-что фиксируется тайно: от фото, сделанных издалека, до информации об электронных следах, таких как данные о геолокации военных, которые используют приложения во время маневров. В конце-концов, метаданные крепятся к каждому сообщению в сети.

В результате самый маленький огонь выставляется на показ перед целой глобальной аудиторией. А террористы даже устраивают трансляции своих убийств. Аналитики разведки используют всю эту информацию в открытом доступе, чтобы разоблачить новые тайны. Так документируются военные преступления, которые раньше остались бы незамеченными. Или же так можно оценить силы врага, которые без электронных следов было бы труднее отследить. Это работает как для добра, так и в интересах зла. Террористы пользуются этими методами, чтобы завербовать новых боевиков. Правозащитники используют их, чтобы зафиксировать преступления против мирных людей и даже спасти пострадавших.

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Эти битвы, которые разворачиваются в тени электронного мира, не только разоблачают тайны, но и прячут правду, формируют гражданскую мысль и действия. Российские тролли и боты, например, не просто вмешались в выборы в США в 2016 году. Они соединили старые информационные кампании и новые методы электронного маркетинга, чтобы разжечь протесты в реальном мире, спровоцировать серии новостей в Америке и повлиять на мнение избирателей во время одного из самых напряженных избирательных кампаний. Используя лишь электронные средства, они настолько проникли в американские политические сообщества, что очень скоро американцы из плоти и крови начали повторять сценарии, написанные в Санкт-Петербурге, и даже считать их своими собственными мыслями.

Россия с помощью таких информационных атак распространила неприязнь к НАТО в Германии, придумывая истории о «зверствах». Она заложила фундамент оправдания для своего будущего военного вторжения в Эстонию, Латвию и Литву, усилив политическую антипатию к этническим русским меньшинствам в этих странах. Более того, она активно использовала информационные атаки во время реального вторжения в Украину. И это только те операции, о которых сегодня известно.

Перепалки в интернете могут казаться неважными по сравнению с реальными боями, которые ведут с помощью реального оружия. Однако, на самом деле они не менее важны. Как сказал генерал Стэнли Маккристал, который возглавлял Командование специальных совместных операций, в ближайшем будущем то, что происходит в социальных сетях, будет иметь важные последствия для любых дебатов, сражений или даже войн. Американский военный пояснил, что причина в том, что теперь война идет за правду как таковую. А в таких битвах «граница между реальностью и восприятием будет размыта».

«Правительствам будет трудно отделить правду от вымысла, а для населения это почти невозможно», - сказал он.