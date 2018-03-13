Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона, который заявил о причастности РФ к отравлению Скрипаля

По каким причинам принято такое решение, не сообщается.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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По словам президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастически справится» на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство.

По данным The Washington Post, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам принято такое решение, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, накануне Тиллерсон заявлял, что Россия несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

"Мы абсолютно уверены в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценках, что Россия несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорилось в заявлении Тиллерсона.

В то же время, в администрации Дональда Трампа заявили, что "внимательно следят за событиями и относятся к ним очень серьезно". Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В то же время она ни разу не вспомнила о России и не прокомментировала ее вероятную причастность к отравлению Скрипаля.

Напомним, 1 февраля 2017 года Сенат США утвердил Тиллерсона в должности госсекретаря.