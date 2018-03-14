Дельфин в образе Путина спел о поколении резиновых уточек (видео)

В новом ролике певец Дельфин предстал в образах Путина и Навального. В ролике присутствуют документальные кадры уличных протестов.

Российский певец Дельфин готовит к выходу новый альбом «442», записанный с новым составом музыкантов.

Читайте также"Крым будет не наш": известная российская артистка резко высказалась о пропаганде Кремля

Релиз пластинки, которую портал meduza.io назвал самой злой записью Андрея Лысикова (настоящее имя Дельфина) за последнее десятилетие и самой политизированной за всю его карьеру, состоится 23 марта 2018 года.

Все композиции на альбоме «442» названы числами. Первым синглом будущего релиза стала композиция «520», на которую 14 марта был представлен видеоклип. В преимущественно черно-белом ролике Дельфин предстал в образах Путина и Навального.

В ролике присутствуют документальные кадры уличных протестов, а также разные птицы – огромная белая сова, голуби и резиновый утенок для ванной.