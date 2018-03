В Великобритании госпитализировали полицейских, занимавшихся делом об отравлении экс-шпиона Скрипаля - СМИ

В Великобритании 5 марта попали в больницу двое полицейских, которые занимались делом об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Читайте также"Есть все признаки": в Британии подозревают Россию в причастности к отравлению экс-шпиона СкрипаляОб этом в Twitter сообщает журналист BBC Том Симондс. По его словам, симптомы отравления, судя по всему, включают в себя зуд в глазах и проблемы с дыханием.

Two officers dealing with the Salisbury suspected poisoning were admitted to hospital yesterday after suffering ‘minor symptoms’ according to a force wide Wiltshire Police email. Given medical attention and released from hospital yesterday afternoon.