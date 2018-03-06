В Великобритании госпитализировали полицейских, занимавшихся делом об отравлении экс-шпиона Скрипаля - СМИ

17:37, 06 марта 2018
Мир
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В Великобритании могли пострадать полицейские, причастные к расследованию по Скрипалю / flickr.com/photos/laertes_za

Читайте также"Есть все признаки": в Британии подозревают Россию в причастности к отравлению экс-шпиона СкрипаляОб этом в Twitter сообщает журналист BBC Том Симондс. По его словам, симптомы отравления, судя по всему, включают в себя зуд в глазах и проблемы с дыханием.

Позже Симондс подтвердил, что один полицейский все еще остается в больнице.

Напомним, 5 марта стало известно об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были госпитализированы в критическом состоянии в Великобритании. Бывший офицер ГРУ Скрипаль был осужден в России за госизмену. Позже его отправили в Великобританию в рамках обмена на группу российских разведчиков, разоблаченных в Англии.

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Теги: #отравление#экс-ГРУшник Скрипаль