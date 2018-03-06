Вместе с российским экс-разведчиком Скрипалем в Британии отравили его дочь - СМИ

Молодая женщина, которую положили в больницу одновременно с Скрипалем, это его дочь Юлия.

Молодая женщина, найденная в тяжелом состоянии в британском Солсбери вместе с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем — его дочь.

66-летний британский шпион и 33-летняя Юлия Скрипаль находятся в реанимации, передает BBC News.

Полиция трактует случившееся как "серьезный инцидент". Отмечается, что в расследовании участвуют многочисленные агентства и они готовы допустить любые версии.

Британские журналисты выяснили, что дочь бывшего агента спецслужб живет в России, но неоднократно посещала Великобританию. По словам родственников, женщина не выходит на связь уже два дня, передает "Новая газета".

Как сообщал УНИАН, отравленный бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его спутница остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.

Между тем часть центра города Солсбери на юге Англии остается закрытой, специалисты в защитной одежде продолжают работы по обеззараживанию улицы.

Читайте такжеУ Путина ответили "по-русски", комментируя отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля«Вместе с нашими агентствами-партнерами мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти два человека упали в обморок, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности», - заявил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден.

Вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипаль и женщине примерно вдвое моложе его стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще троих россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.