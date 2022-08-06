Eurofighter должен был стать единым для всей Европы истребителем, но, несмотря на довольно неплохие характеристики, стал жертвой коллегиальных решений.

Вопрос получения Украиной современных западных истребителей пока еще остается, хоть и на уровне официальных, но только разговоров. В то же время, как сообщил начальник штаба воздушных сил США Чарльз Браун, для ВСУ рассматривается возможность передачи не только американских самолетов, но и европейских истребителей.

По каждому варианту, а речь идет о: тяжелом F-15, сухопутной версии палубного F/A-18, легком F-16, французском Rafale, шведском JAS 39 Gripen, УНИАН уже сделал отдельный обзор. А последним гипотетическим кандидатом является панъевропейский Eurofighter.

Eurofighter – рожденный в муках

Eurofighter Typhoon – а именно такое полное название самолета, назвать машиной с легкой судбой невозможно. Этот многофункциональный истребитель 4+ поколения рождался с 70-х годов в идеи создания единого самолета, созданного совместными усилиями основных европейских стран-членов НАТО: Великобританией, Францией, Испанией, Италией и Германией.

Но чем больше государств пытаются договориться, тем сложнее реализовать хоть что-нибудь. В результате из проекта вышла Франция, разработавшая свой Rafale, а разработка Eurofighter постоянно страдала от нехватки средств, изменения планов, едва не закрылась из-за желания Германии сэкономить средства на фоне намерений других стран перераспределить бремя финансирования, которое еще на уровне прототипа потянуло на 180 млн фунтов.

К этому прилагалось желание правительств сосредоточить производство основных компонентов самолета именно у себя, а также судебных тяжб между разработчиками из разных стран. Для понимания даже название Typhoon стало предметом ожесточенных споров, потому что немцы видели в этом намек на британский истребитель Второй мировой. Но после предложения назвать самолет Spitfire II, вообще в честь самолета-символа победы Великобритании, вопрос снялся.

В результате только в 1994 году Eurofighter совершил свой первый полет, а реальный заказ он получил только в конце 1997 года. Но даже этот заказ так и не был исполнен полностью. Например, Великобритания заказала 232 самолета, а реально закупила 160, Италия 121 – 96 единиц. И это отнюдь не компенсировалось легким перевыполнением планов Германией - 180 заказанных 181 полученных, а также Испанией - 87 - 93 полученных истребителя.

Не стал Eurofighter и бестселлером на внешнем рынке, в Европе 15 самолетов заказала только Австрия. В то же время Eurofighter приглянулся на Ближнем Востоке: Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Катар заказали вместе 136 самолетов.

Возможности и особенности Eurofighter

"Шлейф" раздора тянувшийся за разработкой, создали вокруг Eurofighter, в некоторй степени, не совсем положительное амплуа. Хотя на самом деле самолет отличается довольно хорошими характеристиками. Особенно после завершения в 2014 году программы добавления ракет от MBDA. После чего, как было заявлено производителями, наконец самолет достиг полных возможностей в уничтожении воздушных и наземных целей.

В то же время летные характеристики самолета тоже достаточно высоки. При максимальном взлетном весе в 23,5 тонн масса вооружения на 13 точках подвески составляет 9 тонн. Скороподъемность на уровне 315 м/с и аэродинамическая схема "утка" делают его достаточно маневренным в ближнем бою. Более чем качественные скоростные показатели: максимальная скорость 2,25 Маха, возможность бесфорсажного сверхзвукового полета – 1,5 Маха.

Относительно слабое место самолета - радар Captor, созданный по технологиям уже прошлого поколения. Только в 2014 году для Eurofighter была создана РЛС с синтезированной апертурой с характеристиками, действительно позволяющими назвать ее современной. В частности, декларируется ее возможность выявить малозаметный стелс-истребитель F-35 на дальности в 60 км, а максимальная дальность обнаружения обычных целей - до 280 км.

Кстати, самолет имеет и пассивный тепловой сенсор, который позволяет обнаруживать и обстреливать воздушные цели без включения радара. Также самолет полностью интегрирован в общую систему обмена информацией и может запускать ракеты по целям, которые даже сам не видит. Стоит добавить и то, что при создании самолета особое внимание было уделено его заметности на радарах, что, конечно, не делает его стелс-истребителем, но точно не таким заметным, как некоторые другие самолеты 4 поколения.

Параллельно в каждой стране-разработчике идут работы по дальнейшим модернизациям. В частности, работы по установке конформных топливных баков, двигателя с сменным вектором тяги и даже доработки планера.

Но каждое обновление самолета, особенно на фоне малого темпа производства, увеличивает его ценник. В 2007 году немецкие Люфтваффе оценили общую стоимость самолета, запчастей и обучения в 120 млн евро. А на уровне 2022 года цена одного Eurofighter будет значительно больше, как из-за инфляции, так и из-за постоянных обновлений машины и добавления в нее новых систем. Более того, из-за стоимости обновлений далеко не все выпущенные самолеты проходят модернизацию к современным версиям.

А без этих обновлений боеспособность самолета резко уменьшается. В частности, Австрия еще в 2017 году приняла решение отказаться от Eurofighter до 2023 года, из-за высокой стоимости эксплуатации и сверхвысокой цены модернизации.

По подсчетам австрийских военных, цена поддержания боеспособности 15 самолетов Eurofighter в течение 30 лет будет стоить 4,4-5,1 млрд долларов, учитывая ремонты, модернизации и обслуживания. Кстати, стоимость летного часа этого самолета является наиболее спекулятивной темой. Пока одни источники заявляют о показателе в 8,2 тысяч долларов за один час, другие указывают 18 тысяч.

Характеристики Eurofighter

Экипаж : 1 человек (опционально 2)

: 1 человек (опционально 2) Размах крыльев : 10,95м

: 10,95м Максимальный взлетный вес : 23,5 т

: 23,5 т Двигатель : 2х9177 кгс

: 2х9177 кгс Максимальная скорость : 2,25 Маха

: 2,25 Маха Практический потолок : 19,8 км

: 19,8 км Максимальная дальность полета : 3790 км

: 3790 км Точек подвески : 13

: 13 Максимальная боевая нагрузка: 9 т

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