Над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником.

Оккупанты сворачивают поисковую операцию в Черном море после инцидента с американским БПЛА и российским самолетом. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Наблюдается сворачивание поисковой операции, где произошел воздушный инцидент и они там кое-что выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ", - пояснила она.

По словам Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает маневрировать в Черном море. Они продолжают держаться в безопасном для себя районе, высчитывая более 100 морских миль, чтобы не быть пораженными украинским оружием.

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Инцидент с MQ-9 Reaper в Черном море - что известно

14 марта американские военные сообщили, что над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником, в результате чего Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

По их информации, беспилотник MQ-9 Reaper проводил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве. Согласно заявлению Европейского командования армии США, во вторник в 7:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили "опасный и непрофессиональный" перехват дрона.

Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон, потому что было потеряно управление.

Командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер отметил, что "агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".

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