Корабельная группировка врага держится в так называемой зоне безопасности.

В Черном море фиксируется 9 боевых кораблей РФ, из них - два ракетоносителя, которые могут быть снаряжены 16 ракетами типа "Калибр", рассказала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Такая активность, по словам Гуменюк, может указывать об угрозе нанесения по Украине точечных ракетных ударов.

Сейчас враг ищет новую тактику по воздушным атакам по Украине, поскольку массированные удары желаемого эффекта не дали.

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"Остальные ракетоносители, в том числе подводные, заведены в пункты базирования. Это может говорить о том, что враг оставляет напряжение, поверхностный контроль и оставляет за собой случаи точечных ракетных ударов. В частности, они продолжают подыскивать тактику, которая будет для них результативной, поскольку массированные ракетные удары не стали для них удачной практикой", - рассказала Гуменюк.

Как правило, когда нет успехов на суше, россияне активизируют воздушные и морские ракетоносители и применяют такие ракетные удары, пояснила она. Корабельная группировка врага держится в так называемой зоне безопасности, чтобы не быть пораженной украинским оружием.

Также наблюдается сворачивание поисково-спасательных операций в районе, где россияне искали сбитый американский БПЛА. "Погода не способствует их продолжению", - отметила Гуменюк.

Массированный удар по Украине дронами 18 марта - что известно

В ночь с 17 на 18 марта российские оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе по ряду крупных городов.

БПЛА врага, что направлялись на Киев, силам ПВО удалось уничтожить. Однако два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Последний массированный удар Россия совершила 9 марта, тогда по Украине враг выпустил 81 ракету, 20 из них были морского базирования типа "Калибр".

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