ВСУ вынуждены воевать в условиях, когда на один их выстрел, враг делает пять.

Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и стоят они на четверть дешевле.

Об этом свидетельствует анализ, которым поделилось издание Sky News. Подсчеты консалтинговой компании Bain & Company подчеркивают серьезную проблему, с которой сталкиваются Вооруженные силы Украины, поскольку они полагаются на поставки боеприпасов из США и Европы для борьбы с РФ.

Снарядный голод ВСУ

Отмечается, что полномасштабную войну между Украиной и оккупантами с самого начала описывали как "битву огнем" из-за количества использованных артиллерийских снарядов. Это побудило союзников стремиться увеличить производство на своих заводах, но их способность все еще отстает от России, несмотря на совокупную экономическую мощность, которая значительно превосходит Москву.

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По словам украинских военных на передовой, за каждый их выстрел войска захватчиков могут выпустить примерно пять снарядов в ответ. Борясь с этой проблемой, Силы обороны научились делать так, чтобы каждая атака была успешной.

"Часто одним-двумя-тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", - сказал старший лейтенант Константин, командир артиллерийской батареи 57-й бригады, которая ведет борьбу с новым вторжением России в Харьковскую область.

По его словам, ВСУ все еще нуждаются в дополнительном обеспечении. Это необходимо для эффективного сдерживания РФ, чтобы каждый метр земли, который они пытаются захватить, стоил им сотен жизней.

Производство боеприпасов

Исследование показало, что в этом году российские заводы, вероятно, произведут или восстановят около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов по сравнению с общим производством около 1,3 миллиона снарядов в европейских странах и США.

При этом стоимость производства 155-мм снаряда стран НАТО составляет около 4 тысяч долларов за единицу, тогда как Россия за тысячу долларов производит 152-мм снаряд.

Еще одной проблемой является то, что на учениях наши военные вынуждены просто делать вид, что стреляют из оружия. На самом деле они впервые используют боеприпасы уже на поле боя.

"Нам не хватает N-LAW, и нам нужно больше. Мы хотели бы поблагодарить наших западных партнеров за их помощь. Но, если возможно, мы были бы очень благодарны, если бы они могли предоставить больше боеприпасов НАТО", - сказал солдат с позывным "Болт", который проводил обучение новых бойцов разведывательного батальона 5-й бригады.

По словам многих экспертов, именно заводские производственные линии, а не фронт могут решить исход войны. Журналисты издания посетили фабрику в Белфасте, где компания Thales собирает ракеты N-LAW.

Сборка происходит в большом зале, где сочетаются машины для шлифовки металла и столы, где тонкая работа происходит над крошечными, но жизненно важными компонентами. Тогда рабочие часы длились с 7:00 до 16:00 четыре дня в неделю.

Филип Макбрайд, управляющий директор Thales Belfast, сказал, что производственные мощности N-LAW удвоились с начала года, и есть возможность удвоить их снова.

Он отметил, что эти боеприпасы ВСУ поставляет Минобороны Британии, а не напрямую Thales. В связи с этим, наши защитники сначала получили ракеты, которые были в британских арсеналах. После этого Лондон провел процесс закупок для пополнения собственных нужд и уже тогда снова был размещен очередной заказ.

Другим фактором является то, что для получения деталей, необходимых для N-LAW, может потребоваться до двух лет. Макбрайд добавил, что чем быстрее поступит заказ, тем скорее они смогут нарастить производство.

Сейчас на заводе ведется большая работа по модернизации оборудования и возможности дальнейшего расширения производственных линий. Также почти вдвое увеличили количество работников - с 500 до 900 на двух объектах.

Война в Украине - боеприпасы для ВСУ

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что задержка помощи от США напрямую повлияла на войну и ситуацию вдоль границы.

Издание Le Monde в середине мая опросило солдат из пяти разных бригад, дислоцированных на Донбассе, где идут самые ожесточенные бои. И все они подтвердили, что ни боеприпасы, связанные с "чешским планом", ни боеприпасы, связанные с пакетом помощи США, до них не дошли.

Однако уже через неделю Reuters заявило, что украинские военнослужащие в Харьковской области наконец получили снаряды, чтобы остановить российские войска.

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