Артиллеристы говорят, что катастрофический дефицит боеприпасов начинает уменьшаться.

Украинские военнослужащие в Харьковской области наконец-то получили снаряды, чтобы остановить российские войска. Об этом сообщает Reuters.

Агентство напомнило, что защитники Украины несколько месяцев были парализованы из-за нехватки артиллерийских снарядов и другого оружия, поскольку Конгресс США задержал военную помощь на миллиарды долларов. Российские силы использовали свое преимущество на передовой, продвигаясь вперед на восточном фронте.

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Учитывая, что в прошлом месяце Конгресс с опозданием одобрил пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов, украинские артиллеристы говорят, что катастрофический дефицит начинает уменьшаться.

По словам местных жителей, бои на севере Харьковской области более интенсивные, чем в Бахмуте, который Россия захватила в прошлом году и превратила в руины.

"Это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, их пехота продолжает наступать, мы продолжаем отбиваться от атак. Когда это возможно, мы их уничтожаем. Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас перебросили сюда. Здесь намного "горячее". Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать", - рассказал агентству наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Украины, управляющий гаубицей.

Как сообщается, военные уверены, что поставки снарядов будут продолжаться, поскольку все осознают важность удержания фронта.

"Если мы сможем продемонстрировать сейчас, что способны в такой экстремальной ситуации остановить крупномасштабное наступление противника на Харьков и Харьковскую область, то враг не посмеет и подумать о нападении на Киев, Черниговщину, Сумскую или Полтавскую область", - заявил Reuters командир одного из артиллерийских подразделений.

Ситуация в Волчанске - последние данные

Основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что в Волчанске будут мясные штурмы в лоб, а также возможны волны обострений.

По данным NYT, оккупанты приблизились к центральной части Волчанска. Украинские войска потеряли около 40% города.

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