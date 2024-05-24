На снимке за 23 мая можно увидеть разрушения на месте попадания ракеты, рядом находился и пораженный корабль.

Недавно Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что украинские военные поразили малый ракетный корабль РФ – "Циклон". В четверг, 23 мая, появились спутниковые снимки с места удара.

Кадры публикует российская служба "Радио Свобода". Так, на снимке за 23 мая можно увидеть разрушения на месте попадания ракеты. Рядом с ним находился российский корабль "Циклон". Он был носителем ракет "Калибр", которыми РФ неоднократно била по украинским городам.

"Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team говорят, что получили от источника в Севастополе фотографию с места событий, на которой видна торчащая из воды мачта "Циклона". Косвенно затопление корабля подтверждается и присутствием на месте спасательного катера, который также можно увидеть на спутниковых снимках", – говорится в сообщении.

Поражение "Циклона"

В ночь на 19 мая во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. "Крымский ветер" писал о попадании "в какой-то корабль". Впоследствии сообщалось о том, что Силы обороны уничтожили российский тральщик "Ковровец".

Как выяснилось позже, во время той атаки Россия потеряла еще один корабль – речь о "Циклоне". Российские телеграм-каналы писали, что малый ракетный корабль оккупантов был поражен ракетами ATACMS. Его поражение на днях официально подтвердили в Генштабе ВСУ.

Стоит отметить, что за все время пребывания в строю этот корабль не выпустил ни одной ракеты. Дмитрий Плетенчук отметил, что "Циклон" фактически был "недоделанным".

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