Вряд ли россиянам удастся успешно завершить разработку ракет "Буревестник" с ядерным двигателем. Однако вдруг оккупантам удастся эту ракету запустить, то следует внимательно следить, поскольку это "маленький Чернобыль".

Об этом сказал в эфире Радио НВ военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий. "Ракета "Буревісник" - это 100% пиарная история, которая обернулась против россиян. Потому что это уже 25-летняя история разработки. Во-первых, разрабатывается вещь, которая не нужна, в ней нет никакого смысла. Во-вторых, разрабатывается четверть века. И в-третьих, так до сих пор и не полетела... На "Буревестнике" это было сочетание надувания щек этого "аналоговнетного" пиара и грандиозного распила бюджета", - отметил Дикий.

По его словам, это "творение" россиян почти не возможно, но даже если им и удастся сделать эту ракету, то никаких чрезвычайных возможностей, преимуществ она не даст, а при этом будет опасной и для них самих.

"Данные россиян, что они наконец-то этот "Буревестник" испытали, пока ничем не подтверждаются. Скорее всего, никаких испытаний не было. Они были только на бумаге, точнее "в интернет-пространстве". И меня интригует одно - они все же реально попытаются когда-то его запустить? Потому что если да, то за этим моментом надо будет внимательно следить. Это реально летающий Чернобыль. Это такая штука, которая не дает никакого военного преимущества, но оставляет за собой огромный радиоактивный след и может грохнуться в любой точке траектории. И где бы оно не грохнулось - это действительно будет маленький Чернобыль", - пояснил Дикий.

Ракета "Буревестник": что известно

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин вчера заявил, что прошла успешное испытание новая ядерная ракета "Буревестник". По его словам, Россия теперь обладает ядерными силами "самого высокого уровня" в мире.

Немного ранее СМИ писали, что РФ могла испытать ракету "Буревестник" в Арктике во время встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

Сейчас известно, что ракета 9М730 "Буревестник" - это низколетящая крылатая ракета наземного базирования, способная нести не только ядерную боеголовку, но и ядерную энергетическую установку. В НАТО она обозначается как SSC-X-9 Skyfall.

DailyMail отмечало, что эту ракету называют "Летающий Чернобыль", поскольку из-за неэкранированного или частично экранированного реактора она выбрасывает радиоактивные выхлопные газы.

По данным Международного института стратегических исследований, "Буревестник" будет иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволит ему базироваться в любой точке России и поражать цели в США.

В то же время известно, что в 2019 году по меньшей мере пять российских специалистов-атомщиков погибли в результате взрыва и выброса радиации во время эксперимента в Белом море, что, по мнению американской разведки, было связано с испытанием "Буревестника".

В октябре 2023 года Путин уже объявлял об успешном испытании этих ракеты.

