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Украину уже несколько часов атакуют российские беспилотные летательные аппараты, в ряде областей слышали взрывы.

Около 23:00 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в своем Telegram-канале, что дроны, которые фиксируют на Кировоградщине, движутся в сторону Полтавской области.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Общественное сообщало о звуках взрывов в Кременчуге на Полтавщине и в Хмельницкой области.

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