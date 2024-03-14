Два из них ликвидировали в Николаевской области.

Российские оккупационные войска этой ночью снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Для этого враг применил 36 БПЛА.

Как сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши защитники смогли сбить 22 вражеские цели.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в утренней сводке.

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В Силах обороны юга уточнили, что два дрона сбили в Николаевской области.

"Во время ночной дроновой атаки те 2 "Shahed-131/136", которые продвинулись в нашей зоне ответственности на Николаевщину, силами противовоздушной обороны были уничтожены на севере области", - передали военные.

Ночная атака дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 марта российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами "шахедов" и ракетами.

Противник атаковал гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумской области: Сум, Белополья, Шостки и Тростянца. Кроме того, по двум последним были нанесены еще и ракетные удары.

Сейчас на местах прилетов работают аварийно-спасательные службы, последствия ударов уточняются.

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