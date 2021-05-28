После полуночи враг пять раз нарушал режим прекращения огня.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, один украинский воин погиб.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

Так, вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек.

В направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские воины открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона Общего центра по контролю и координации проинформировала представителей СММ ОБСЕ.

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По состоянию на 7:00 зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В частности, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали его в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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Автор: Наталья Ничишина