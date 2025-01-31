Пехотные подразделения отбивают ориентировочно по 5-6 вражеских штурмов в сутки.

Сейчас Покровское направление является самым горячим на фронте, враг здесь действует очень активно. Об этом заявил офицер службы связей с общественностью 37 бригады морской пехоты, младший лейтенант Денис Бобков в эфире Общественного.

"Мы сейчас находимся на Покровском направлении. Это, пожалуй, сейчас самое горячее направление на фронте. Наши подразделения продолжают мужественно защищать Украину и украинский народ на ранее занятых оборонительных позициях, отражаем штурмы врага. Враг действует очень активно", - отметил он.

По словам Бобкова, пехотные подразделения отражают ориентировочно по 5-6 вражеских штурмов в сутки и защищают Украину всеми силами и средствами.

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В то же время он рассказал, что сейчас риска окружения для наших военных на Покровском направлении нет.

"Сейчас такого риска нет, несмотря на панику в медиапространстве и заявления от некоторых медийных лиц, которые в основном не осведомлены в ситуации, не владеют информацией на местах. Сейчас риска окружения нет", - сказал Бобков.

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Как сообщал УНИАН, военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов заявил, что россияне отвлекают часть ресурсов ВСУ, штурмуя позиции в направлении Мирнограда, стремятся растянуть силы наших защитников. Он отметил, что РФ перебрасывает свои подразделения даже с Кураховского направления под Покровск, потому что сейчас Покровское направление для него ключевое.

Сазонов уверен, что у россиян нет никаких шансов пройти в Мирноград. "Но это отвлекает часть наших ресурсов, таким образом они пытаются растянуть наши войска", - отметил он.

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