Также уточнена ситуация в Никаноровке в Донецкой области.

Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

В частности, как отмечается, враг продвинулся вблизи Одрадного (Волновахского района), Вишневого (Покровского района) и Злагоды (Покровского района).

Также, по данным аналитиков, уточнена ситуация в Никаноровке в Донецкой области.

Видео дня

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра на Покровском направлении в Донецкой области.

В то же время, начальник службы информации и коммуникации 14 бригады оперативного назначения "Червона калина 1 корпуса Нацгвардии "Азов" Максим Бакулин рассказал, что россияне активно используют тактику "шахмат" на Покровском направлении.

В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сегодня рассказали, что в Покровске продолжаются бои с группами оккупантов, которые благодаря численному превосходству сумели просочиться и накопиться в разных частях города.

На днях оборону усилили новыми подразделениями. В частности, штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БпЛА и другими составляющими Сил обороны.

Согласно информации военных, оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить украинские силы обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город.