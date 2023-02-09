Он может наносить удары по наземным целям.

На Херсонщине сбит российский беспилотник "Орион".

Как сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", 9 февраля около 15:00 на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидировано вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Орион".

"При помощи штатных оптических средств БпЛА "Орион" способен наблюдать за местностью и отыскивать цели. Применяя управляемые ракеты и авиабомбы, может наносить удары по наземным целям", - говорится в сообщении.

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Российский БпЛА "Орион": характеристики

Этот БПЛА имеет размах крыльев до 16 метров и считается самым перспективным видом российского ВПК. Он поступил на вооружение в 2020 году. По данным разработчика, может 24 часа находиться в воздухе и нести вооружение:

управляемую малогарабитную авиационную ракету Х-50;

корректируемую малогарабитную авиационную бомбу КАБ-20;

управляемую барражирующую авиабомбу УПАБ-50 (с боевой частью от БМ-21);

корректируемую малогарабитную авиационную бомбу КАБ - 50 (с боевой частью от БМ-21);

неуправляемую малогарабитую авиационную бомбу ФАБ-50.

Имеет разные типы наведения по лазерному лучу, телевизионным и тепловизионным каналам.

Российские дроны в Украине: детали

Недавно The Wall Street Journal сообщил, что Иран и РФ продолжают вести тайные переговоры о совместном производстве дронов-камикадзе Shahed-131/136, которые Москва активно использует на войне с Украиной.

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ способствовала тому, что Кремль смог приобрести американские компоненты для БПЛА Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6.