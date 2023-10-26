Аналитики ISW пишут, что дроны Italmas являются "дешевым и более легким" вариантом по сравнению с Shahed 131/136.

Россия начала применять в войне против Украины новые дроны Italmas, которые украинцы из-за характерного звука прозвали "газонокосилками". В сети информация о дроне-камикадзе Italmas появилась в сентябре, хотя в РФ хвастались новой разработкой намного раньше.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина". Отмечается, что после того, как в Украине сбили один из таких дронов несколько дней назад, россияне начали активно говорить о первом применении беспилотников Italmas или "Герань-3" с кодовым названием на производстве – "Изделие 54".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнял, что по обломкам можно сказать, что двигатели дронов фактически куплены с AliExpress.

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"Это уже не первый раз, когда из, как говорится, "из палок" лепят этот самолет и запускают его в сторону нашего государства", – отметил он, подчеркнув, что эти дроны все же представляют угрозу.

Тем временем аналитики ISW пишут, что дроны Italmas являются "дешевым и более легким" вариантом по сравнению с Shahed 131/136, известными в народе также как "мопеды".

"Однако, как отмечают в ISW, беспилотники обеспечивают более легкую полезную нагрузку, что ограничивает их пользу в отдельности. Не исключено, что россияне будут применять беспилотники Italmas в тандеме с Shahed. Потому что российская армия, вероятно, пытается расширить и диверсифицировать свой арсенал беспилотников", – говорится в материале.

Угроза или новая "страшилка" РФ

Отмечается, что на данном этапе "газонокосилки" представляют значительной угрозы для Украины, по сравнению с дронами Shahed 131/136 или "Ланцет". Сейчас картина выглядит так, будто оккупанты хотят испытать новую разработку и напугать украинцев своим изделием.

Эксперт портала Defense Express Валерий Рябых сказал в комментарии "РБК-Украина", что у него есть сомнения в том, что РФ действительно может наладить массовое производство этих дронов в промышленных масштабах. Кроме того, информация об "уникальности" дрона на якобы отечественных комплектующих также далека от действительности.

"Потому что тот же двигатель, который там идентифицируется, можно купить на общедоступных площадках. Это двигатель для авиамоделизма и его стоимость составляет около 500 долларов", – подчеркнул Рябых.

Характеристики

Согласно данным из первоисточников, дрон Italmas может преодолевать 200 км и нести больше взрывчатки, чем иранский "Шахед". Однако это утверждение может быть российской пропагандой. По мнению Рябыха, этот дрон больше сравним с "младшим" дроном Shahed 131, о чем говорит и мощность двигателя.

Кроме того "газонокосилка" не сможет потянуть более 20 кг взрывчатки, посольку имеет меньший по параметрам двигатель, чем у Shahed 136. Кроме того, он не искллючил, что Italmas может нести достаточную угрозу и может быть средством в дополнение к тем же "Ланцетам".

"В случае если они (россияне - ред.) смогут достаточно изготовить этих дронов, то это будет очередной террористической угрозой для наших прифронтовых участков, территорий по меньшей мере на 150 км ", – подчекрнул Рябых.

Italmas и Shahed: сравнение

Информация о том, что Italmas "труднее обнаружить и сбить, чем Shahed", по мнению эксперта, также нарратив российской пропаганды. Он отметил, что они такие же шумные и так же гудят, однако на другой частоте.

"А то, что он по размерам линейным меньше, то может это как-то и повлияет (на сбитие – ред.). Но я не думаю, что там применены какие-то конструктивные материалы, которые бы делали его менее заметным в других диапазонах наблюдения", – добавил Рябых.

Особенностью этих дронов является массовость и дешевизна. По мнению эксперта, основной задачей этих беспилотников является истощение украинкой системы ПВО и нанесение максимального ущерба гражданской инфраструктуре.

Новые дроны РФ: последние новости

24 октября россияне заявили, что впервые применили в Украине новые дроны Italmas. Отмечалось, что производством этих БпЛА занимается компания "ZALA AERO GROUP Беспилотные системы". Она же производит известные украинцам дроны-камикадзе "Ланцет".

Ранее военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков рассказывал о новых дронах, которые были применены в Украине. Он отметил, что они собраны буквально из палок. Для топливного бака оккупанты используют пластиковую бутылку.

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