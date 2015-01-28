За два дня в Горловке погибли 6 мирных жителей, 12 человек получили ранения, среди пострадавших - трое детей.

Об этом сообщает сайт Горловского городского совета.

По информации отдела здравоохранения, вчера, 27 января, в результате обстрелов пострадали 10 горловчан, среди них трое детей, погибли 5 мирных жителей.

Всего за период боевых действий ранения различной степени тяжести получили 235 горловчан, из них 17 детей, погибли 115 жителей города.

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Как сообщал УНИАН, по оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» на 27 января, в районе Горловки противник сосредоточил ударную тактическую группу в составе 2 тысяч человек.

«В Горловской «кишке», напротив Углегорска и Светлодарска, противник продолжает сосредотачивать ударную тактическую группу, пытаясь подготовить «встречный удар» по тылам плацдарма», - говорится в сообщении.

По данным ИС, «в составе группы на данный момент - до 22 танков и 34 ББМ, сведённых в три тактических подразделения, общее количество живой силы противника в данном районе (включая Енакиево) достигает 2 000 человек».