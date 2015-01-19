Из-за обстрелов боевиков в Горловке погибли трое мирных жителей, 17 человек - ранены

Обстрелы боевиков, возобновившиеся с новой мощью в Горловке в выходные дни, унесли жизни троих человек, еще 17 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают в мэрии, передает Gorlovka.ua.

Всего, по информации отдела здравоохранения, в Горловке в результате боевых действий пострадали 274 жителя, 92 человека погибли, среди погибших - 9 детей.

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Как рассказали в профильном департаменте, в результате вчерашнего обстрела Горловки повреждены 14 объектов сферы образования. Прямые попадания снарядов повредили кровлю и остекление в школах № 65 и 49, а также в филиале ДДЮТ Калининского района (ж/м Восточный) и ДЮСШ №1.

Кроме того, повреждено остекление в следующих учебных учреждениях: ОШ № 73, 53, 60, 17, 29, 54, 50, школе-интернате №4 (пострадали учебный и спальный корпусы), д/с № 75, а также здание Станции юных техников. В настоящее время комиссия обследует степень разрушений, чтобы в кратчайшие сроки приступить к восстановительным работам.

В департаменте образования проинформировали, что в связи с обострением ситуации на территории города для школьников продлены каникулы на два дня, до 21 января, ученикам профтехучилищ отдых продлен на день. Кроме того, на два дня приостановлена работа детских садов и внешкольных учреждений.