Осень – прекрасное время для прогулок по Владимирской горке.

Киев – это город с большим количеством парков и лесных зон, поэтому фактически жители и гости любого района украинской столицы могут найти себе прекрасное место для осенних прогулок.

И одно из таких мест расположено в самом сердце Киева – это парк "Владимирская горка" неподалеку от Майдана Независимости. Заложили его в первой половине 19 века, а в 1972 году он получил статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.

В 2019 году была проведена масштабная реконструкция парка: появились новые беседки, смотровые площадки, дорожки, скамейки и тому подобное.

В целом на Владимирской горке приятно гулять, и с нее также можно попасть на стеклянный мост, а дальше перейти на Арку Свободы украинского народа. Или же можно выйти к фуникулеру, Михайловскому златоверхому монастырю, Андреевской церкви и Андреевскому спуску.

И главное – прогуливаться по парку можно совершенно бесплатно.

Другие идеи для осенних прогулок в Киеве

Как ранее сообщал УНИАН, осенью также очень приятно гулять по парку "Феофания" на юге Киева. Стоимость входа для взрослых – 60 гривень.

Также неподалеку расположен музей под открытым небом в Пирогово, где кроме любования природой также можно узнать больше о традиционной украинской архитектуре. Стоимость входа для взрослых – 150 гривень.

Ближе к центру киевлян и гостей города осенью готов принимать ботсад имени Гришко, с его огромной территорией и тропической оранжереей, где можно погреться. Стоимость входа для взрослых – 150 гривень (доступ в оранжерею оплачивается отдельно).

