Теперь можно не бояться проспойлерить нового "Паука" тем, кто его еще не смотрел.

Telegram – главный конкурент WhatsApp в области приложений для обмена мгновенными сообщениями. В борьбе за целевую аудиторию разработчики всячески пытаются напичкать свои мессенджеры различными функциями, которых нет у конкурентов.

На днях команда Telegram выпустила очень полезное и как никогда актуальное нововведение. Теперь в мессенджер можно будет заходить, не опасаясь случайно "проспойлерить" сюжет нового Спайдермена, Матрицы, а то и еще чего-то более серьезного.

Для начала немного матчасти: спойлеры – это любая информация, о которой не хотелось бы узнать преждевременно. Допустим, в прокат выходит новый горячо ожидаемый фильм и вы не хотите испортить впечатление, идя в кинотеатр, зная чем все закончится.

Давным-давно еще на форумах придумали тэги, которые бы маскировали текст. Открываешь сообщение или страницу, а отрывок скрыт. Если кликнуть на него – можно было узнать, о чем там написано. Но если нет, то вроде как я ничего и не узнал. В итоге тех, кто спойлерит, ненавидели и презирали.

Как скрыть спойлеры в Telegram:

Выделите определенный текст, который вы хотите скрыть;

Наравне с "Выбрать все" и "Вырезать" появится пункт "Скрытый";

Для того, чтобы получатель прочитал "спойлерный" фрагмент, ему нужно будет нажать на эту область самостоятельно;

Весь процесс сопровождается анимированным фоном с падающими снежинками.

Нововведение уже доступно на Android'е и бета-версии Телеграма для компьютеров. Релиз на iOS наверняка не заставит себя долго ждать.

