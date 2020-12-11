В дебютном трейлере звезда "Форсажа" защищает свое племя от врагов и убегает от разъяренного тиранозавра.

Представлен кинематографичный трейлер второй части ARK: Survival Evolved – экшена о выживании среди динозавров. В ARK 2 одну из главных ролей исполнил Вин Дизель.

Звезда "Форсажа" сыграет в ARK 2 персонажа по имени Сантьяго, заявили разработчики в Твиттере.

Трейлер ARK 2

В ролике Вин Дизель защищает свое племя от врагов и убегает от разъяренного тиранозавра. Больше подробностей о второй части разработчики сообщат позже.

Дебютный ролик ARK 2 был показан на The Game Awards 2020. Также на церемонии разработчики анонсировали анимационный сериал по мотивам игры. Он выйдет в 2022 году. Персонажей сериала озвучат Карл Урбан, Джерард Батлер, Эллиот Пейдж, Дэвид Теннант и другие знаменитости.

Трейлер анимационного сериала по мотивам ARK

Подробнее про ARK

Приключенческая игра ARK: Survival Evolved вышла в 2017 году. В ней игроки оказывались на острове, полном динозавров. Тут совместными усилиями пользователи должны сражаться с опасными врагами, добывать ресурсы, выращивать фрукты и овощи, строить дома и ограждения, а также приручать динозавров. Одни доисторические хищники будут охранять поселение, другие атаковать врагов, а на третьих можно ездить верхом.

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Автор: Сергей Коршунов